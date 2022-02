Bibliotecas universitarios: El futuro es ahora

Turner, Nancy, Olivia Given Castello, Rachel Cox, Jessica Martin, Urooj Nizami, Jenny Pierce, Stephanie Roth, Caitlin Shanley, Jackie Sipes, Karen Kohn, and Rebecca Lloyd. Library Impact Practice Brief: The Future Is Now: How We’re Working at Charles. Washington, DC: Association of Research Libraries, December 14, 2020.

Este resumen de prácticas describe la investigación realizada por el personal de las Bibliotecas de la Universidad de Temple como parte de la participación de las bibliotecas en la iniciativa del Marco de Impacto de las Bibliotecas de Investigación de la ARL para abordar la cuestión de «cómo los espacios de las bibliotecas facilitan la investigación innovadora, el pensamiento creativo y la resolución de problemas». Esta investigación se centró en cómo los cambios en el espacio de la biblioteca afectan al trabajo del personal como individuos, cuando trabajan con sus colegas y en su trabajo con los usuarios. Los investigadores se preguntaron cómo se apoya al personal cuando realiza cambios en el espacio y cómo se apoya a los usuarios en ese espacio. Temple tuvo una oportunidad única para explorar estas preguntas cuando abrieron la nueva Biblioteca Charles en agosto de 2019; los investigadores entrevistaron al personal antes y después de la mudanza.