Implementación y evaluación de un programa de investigación de fuentes primarias de primer año

Burri, Margaret, Joshua Everett, Heidi Herr, and Jessica Keyes. Library Impact Practice Brief: Freshman Fellows: Implementing and Assessing a First-Year Primary-Source Research Program. Washington, DC: Association of Research Libraries, July 15, 2021.

Este resumen de prácticas describe el proyecto de evaluación llevado a cabo por las Bibliotecas Sheridan de la Universidad Johns Hopkins como parte de la participación de la biblioteca en la iniciativa del Marco de Impacto de las Bibliotecas de Investigación de la ARL para responder a la pregunta «(¿Cómo) las colecciones especiales de la biblioteca apoyan y promueven específicamente la enseñanza, el aprendizaje y la investigación?».

El equipo de investigación analizó cómo la experiencia de los Freshmen Fellows impactó en los estudios y las actividades co-curriculares de los investigadores en la universidad. Freshmen Fellows, creado en 2016, es una oportunidad única para exponer a los estudiantes a las colecciones de fuentes primarias al principio de su carrera universitaria. El resumen incluye una guía de entrevista semiestructurada, directrices del programa y una rúbrica de investigación primaria.