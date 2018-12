Cómo descubren los lectores el contenido de las publicaciones académicas

Gardner,Tracy and Inger, Simon. How Readers Discover Content in Scholarly Publications: Trends on reader behaviour 2015-2018. Publishers Consults, 2018

Este informe es el resultado de una encuesta a gran escala de lectores de publicaciones académicas (n=10977) y su comportamiento. en el descubrimiento de artículos de revistas, libros en línea y videos. La encuesta se llevó a cabo durante los meses de febrero, marzo y abril. Abril de 2018.

Esta encuesta se basa en encuestas anteriores realizadas por los autores en 2005, 2008, 2012 y 2015. permite el análisis longitudinal a lo largo de los trece años para realizar análisis de tendencias entre 2012, 2015 y 2018. Los sutiles cambios en el tiempo en el lector las preferencias proporcionan una visión valiosa de la navegación del lector, las características que encuentran útiles en la web del editor y el papel y la eficacia de las tecnologías bibliotecarias. Por primera vez, la encuesta de 2018 incluye nuevos preguntas sobre el descubrimiento de contenido de vídeo.