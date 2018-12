Análisis bibliométrico y altermétrico de tres disciplinas de las ciencias sociales

Las menciones de los medios de comunicación social por tipo de fuente y disciplina.

De Filippo D and Sanz-Casado E (2018) Bibliometric and Altmetric Analysis of Three Social Science Disciplines. Front. Res. Metr. Anal. 3:34. doi: 10.3389/frma.2018.00034

Este artículo analiza publicaciones científicas de prestigio internacional en tres disciplinas de las ciencias sociales (Comunicación, Economía y Sociología) para identificar posibles patrones de producción. Se hace hincapié en el estudio del impacto y la visibilidad, tanto a través de indicadores bibliométricos como altimétricos, para determinar similitudes y diferencias y establecer posibles relaciones intervariables. Se discute el uso de medidas como la presencia en los medios sociales para el estudio de la visibilidad de los documentos. Para ello se recuperaron un total de 112.300 artículos de Social Science Citation Index (SSCI) publicados entre 2013 y 2015 en las tres disciplinas analizadas

La disciplina Economía fue la que más contribuyó y se observó que tenía un perfil de producción “estable” y consolidado. Se encontró que la colaboración, el impacto y la visibilidad estaban interrelacionados en los tres campos. La proporción de artículos con menciones en los medios sociales fue alta (alrededor del 50%) en Comunicación y Sociología, lo que sugiere una relación entre el objeto de estudio y el medio de difusión de los resultados.

Los tweets fueron el tipo más común de menciones. Mientras que la correlación entre el impacto académico (citación/doc) y las menciones en blogs y tweets se observó que era baja, el porcentaje de artículos citados (78 a 96%) y el número medio de citas por artículo fueron mayores entre aquellos que no se mencionaron en los medios sociales (especialmente aquellos mencionados en Google+, MSM, videos y Wikipedia). La proporción de artículos de acceso abierto (OA) con menciones en los medios sociales fue mayor que el porcentaje de artículos de acceso abierto en su conjunto en dos de las tres disciplinas.