Indexación de revistas: normas básicas y por qué son importantes

Padula, Danielle. “Journal Indexing: Core standards and why they matter“. LSE, 2019

En este artículo, Danielle Padula explica la importancia de una buena indexación de revistas y cómo las revistas que aplican estándares clave pueden aumentar el alcance y el impacto de sus publicaciones.

La forma en que se indexan las revistas en línea es esencial para poder buscarlas y encontrarlas. La inclusión en ciertos índices también está estrechamente vinculada a la evaluación de la calidad, ya que los organismos financiadores de la investigación a menudo exigen a sus investigadores que publiquen en los puntos de venta que figuran en determinados índices.

Si un artículo de investigación se publica sin ser añadido a ningún índice académico, ¿tiene algún impacto? Contrariamente al experimento de pensamiento – “Si un árbol cae en un bosque y no hay nadie alrededor para escucharlo, ¿hace ruido?” – hay una respuesta bastante definitiva a la pregunta anterior. Aparte de los impactos intangibles, es casi seguro que si no aparece en ningún índice académico, el impacto de un artículo sea bastante limitado.

La indexación es vital para la reputación, el alcance y, en consecuencia, el impacto de los artículos de las revistas. Algunos informes publicados en los últimos años han encontrado que los índices académicos, como Google Scholar, PubMed, MathSciNet y el Directory of Open Access Journals son los principales puntos de partida de la investigación para la mayoría de los investigadores. Además, la mayoría de los académicos priorizan el envío de su investigación a revistas que se incluyen en los principales índices, ya que la indexación es un indicador de la calidad de las revistas.

Toda organización que publique revistas debe priorizar la indexación, para aumentar el alcance de sus artículos y atender mejor las necesidades de los investigadores. Para que los editores de revistas logren el mayor impacto en la indexación, es fundamental cumplir tanto con los estándares básicos de publicación como con los más altos estándares técnicos de indexación.

Normas básicas de indización

Todos los índices académicos requieren que las revistas sigan ciertos estándares básicos de publicación. Para cumplir con los requisitos básicos de indexación, las revistas deben tener:

Un número de publicación seriada normalizado internacional (ISSN)

Un Identificador de Objeto Digital (DOI)

Un programa de publicación establecido

Una política de derechos de autor

Metadatos básicos a nivel de artículo

A partir de ahí, los índices tendrán diferentes requisitos de inclusión, tales como:

Alcance de la publicación : Muchos índices sólo aceptan revistas que publican dentro de áreas temáticas particulares. Por ejemplo, MEDLINE y PubMed Central sólo indexan revistas en biomedicina y ciencias de la vida.

: Muchos índices sólo aceptan revistas que publican dentro de áreas temáticas particulares. Por ejemplo, MEDLINE y PubMed Central sólo indexan revistas en biomedicina y ciencias de la vida. Consejo editorial y políticas : A menudo los índices requieren los nombres completos y las afiliaciones de los editores de la revista, así como información sobre las políticas editoriales de la revista, tales como una política de revisión por pares disponible al público y una declaración de ética en la publicación.

: A menudo los índices requieren los nombres completos y las afiliaciones de los editores de la revista, así como información sobre las políticas editoriales de la revista, tales como una política de revisión por pares disponible al público y una declaración de ética en la publicación. Nivel de profesionalización editorial : Algunos índices se centran en la profesionalización de la publicación, incluida la legibilidad de los artículos y la calidad de la producción.

: Algunos índices se centran en la profesionalización de la publicación, incluida la legibilidad de los artículos y la calidad de la producción. Política de archivo: Algunos índices exigen que las revistas muestren que sus artículos están siendo archivados por un servicio de preservación digital a largo plazo.

Puede encontrar un desglose completo de los estándares de publicación de los índices académicos en el eBook de Scholastica How to publish low-cost, high-quality open access journals online. Las normas de publicación garantizan la uniformidad y la reputación de los índices. En consecuencia, los índices con estándares más altos tienden a ser más confiables para los académicos, lo que mejora la reputación y el alcance de las revistas que los componen.

Algunos ejemplos de los principales índices generales incluyen:

Academic Search (EBSCO)

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

JSTOR

SciELO

Web of Science

Alcanzar el máximo potencial de indexación: Por qué las normas técnicas son fundamentales

Una vez que las revistas cumplan con las normas básicas de publicación, como las descritas anteriormente, serán elegibles para los índices relevantes. Pero, para obtener el máximo valor de la indexación, las revistas también deben cumplir con los estándares técnicos más altos.

Existen dos modelos principales para la forma en que los índices recopilan y procesan la información:

Web crawlers: Algunos índices, como Google Scholar, indexan artículos de revistas por sí mismos a través de rastreadores web, que son programas de Internet automatizados que “rastrean” sitios web para recopilar información. Para que los rastreadores puedan identificar fácilmente nuevos contenidos, los editores deben aplicar metadatos a los artículos y mantener una estructura de sitio web que cumpla con los requisitos del índice.

Depósitos de metadatos/contenido: Muchos índices no tienen rastreadores web y en su lugar requieren que se les envíe información en formatos legibles por máquinas. En este caso, los archivos de metadatos legibles por máquina (a menudo XML) deben depositarse en el índice para que el índice pueda procesar la información del artículo y saber qué devolver en los resultados de búsqueda.

Aunque los índices de las arañas web hacen la mayor parte del trabajo para las revistas, hay pasos que los editores deben seguir para asegurar que los artículos puedan ser rastreados. Por ejemplo, para un motor de búsqueda académico como Google Scholar, los pasos técnicos incluyen:

Comprobación de los archivos HTML y PDF para asegurarse de que el texto es buscable

Configuración de sitios web de revistas para exportar datos bibliográficos en meta tags HTML

Asegurarse de que los robots puedan rastrear los sitios web de la revista.

Es importante señalar que la mayoría de los índices académicos no tienen rastreadores web y en su lugar requieren que se les envíen metadatos legibles por máquina. Aunque algunos índices tienen formularios para realizar depósitos manuales de metadatos, el depósito directo de archivos de metadatos legibles por máquinas en índices es el estándar técnico más alto y produce los mejores resultados.

Los archivos de metadatos legibles por máquina son más ricos, más uniformes y menos propensos a las inexactitudes en comparación con los metadatos introducidos manualmente. También tienen potencial de minería de datos (o potencial de minería de texto y datos si son archivos de texto completo). Los artículos que permiten la minería de texto y datos pueden ser procesados por scripts en línea y herramientas de aprendizaje automático para analizar la información de los artículos con fines tales como el análisis de lenguaje o citas. Por ejemplo, Scite, un nuevo proveedor de software, está utilizando el aprendizaje automático para escanear citas de artículos para comprobar si los documentos han sido apoyados o denostados.

El estándar de indexación técnica para revistas académicas es XML, o lenguaje de marcado extensible, en formato JATS, que significa Journal Article Tag Suite. Mientras que XML es un lenguaje, JATS es un tipo de sintaxis. Es una forma específica de formatear archivos XML desarrollados por la Organización Nacional de Normas de Información (NISO). El JATS es preferido o requerido por muchos índices académicos, incluyendo todos los índices y motores de búsqueda de la Biblioteca Nacional de Medicina (por ejemplo, PubMed, PubMed Central y MEDLINE). cOAlition S también recomienda encarecidamente que los artículos se formateen en JATS XML en sus directrices de implementación actualizadas de Plan S.

La producción de XML en formato JATS está en el lado más técnico, pero el software puede automatizar gran parte del proceso. El software también se puede utilizar para generar archivos XML de texto completo y evitar pasos como tener que añadir y comprobar manualmente datos de copyright o metadatos de citas, ahorrando tiempo y costes.

Las revistas deben producir al menos archivos XML frontales para todos los artículos con metadatos básicos como el título del artículo, el editor y el DOI. Sin embargo, como se ha señalado, los archivos XML JATS de texto completo son mejores para la minería de texto y datos. También son requeridos por algunos índices como PubMed Central. Los archivos XML JATS de texto completo incluyen todos los metadatos mencionados, así como el texto completo del artículo.

Obtienes lo que aportas

La inclusión de artículos de revistas en índices relevantes puede mejorar enormemente su reputación y alcance, proporcionando un mayor potencial de impacto para las revistas y los académicos que publican en ellas. La inclusión en los principales índices es un indicador de la calidad de las revistas para los académicos y sus instituciones, y los índices son uno de los principales puntos de venta que los académicos utilizan para encontrar artículos, sirviendo como poderosos puntos de descubrimientos. Sin embargo, los beneficios potenciales de los índices dependen de la calidad de los metadatos legibles por máquina y de los archivos de artículos que las revistas ponen en ellos. Para que los editores y autores de revistas obtengan el mayor impacto de la indexación, es fundamental que las revistas tomen medidas para cumplir con los estándares técnicos y de publicación más elevados.