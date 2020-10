Servicio de Acceso Temporal de Emergencia HathiTrust: los frutos de la colaboración a largo plazo

Fulkerson, Natalie; McIntyre, Sandra; and Stewart, Melissa (2020) “HathiTrust Emergency Temporary Access Service: Reaping The Rewards Of Long-term Collaboration,” Collaborative Librarianship: Vol. 12 : Iss. 2 , Article 8.



El 31 de marzo de 2020, un proyecto de colaboración sin fines de lucro de bibliotecas universitarias y de investigación que preserva más de 17 millones de artículos digitalizados, lanzó el servicio de acceso temporal de emergencia “Emergency Temporary Access Service” (ETAS), que permite el acceso especial para las bibliotecas miembros del consorcio HathiTrust que sufren una interrupción temporal inesperada o involuntaria de las operaciones normales, como el cierre por una emergencia de salud pública, que requiere que la biblioteca esté cerrada para sus usuarios o restringir el acceso a la colección impresa. servicios.

Esta nueva oferta respalda la misión de investigación, enseñanza y aprendizaje de los miembros de HathiTrust al brindar acceso de lectura a obras con derechos de autor que se encuentran en colecciones impresas de la biblioteca, de manera temporal, durante interrupciones no planificadas de las operaciones normales. HathiTrust concibió, planeó y lanzó ETAS en menos de cuatro semanas basándose en las estructuras cooperativas existentes, incluidas inversiones de años en una colección digital compartida, un modelo de miembros que valora un compromiso sólido y un enfoque de personal colaborativo.

Para las bibliotecas calificadas que han implementado el servicio, los estudiantes, el profesorado y el personal de su biblioteca pueden aprovechar el acceso ampliado por un tiempo limitado, según el estado operativo de su biblioteca. Ellos tendrán:

Acceso continuo al registro académico de colecciones impresas en poder de su institución de origen con una copia digitalizada en HathiTrust.

Acceso de lectura al libro en línea, dentro de un navegador web.

Posibilidad de “retirar” una copia durante un período de tiempo limitado con una función de renovación automática para los libros que aún se utilizan. El acceso a los elementos es 1-1; 1 copia en el estante de la biblioteca miembro, 1 acceso individual a la copia digital; 2 copias, 2 usuarios concurrentes al artículo digital.

A través del Servicio de acceso temporal de emergencia, los usuarios pueden acceder a una copia digitalizada en HathiTrust que coincide con un artículo que se encuentra en la biblioteca de su institución. Los datos utilizados para determinar qué elementos coinciden se derivan de los datos de existencias impresas que envían las bibliotecas como parte del proceso de membresía de la biblioteca. Las actualizaciones de estos datos se envían periódicamente. Los usuarios no tendrán acceso a elementos que no estén en su biblioteca. Los usuarios seguirán teniendo acceso a los millones de elementos que son de dominio público o que están abiertos con una licencia Creative Commons.