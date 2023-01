Proyecto LEND: Ampliar el acceso a los libros digitalizados es el tema de la investigación de la Universidad de California

Easley, Rice Majors and Julia Ann. «University of California to Research Expanded Access to Digitized Books». UC Davis Giving, 10 de enero de 2023. https://giving.ucdavis.edu/impacts-giving/university-california-research-expanded-access-digitized-books.

¿Qué es el Préstamo Digital Controlado?

Las bibliotecas de la Universidad de California, que constituyen la mayor biblioteca universitaria de investigación del mundo, están poniendo en marcha un proyecto de investigación sin precedentes para estudiar las posibilidades de ampliar el uso legal de los libros digitalizados que poseen las bibliotecas universitarias y de investigación.

Cuando los campus universitarios y las bibliotecas de todo el país cerraron durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19, muchos empezaron a ofrecer un mayor acceso a los libros digitales como medida de emergencia. Estos programas respondieron a una necesidad inmediata y plantearon una serie de cuestiones sobre la legislación de derechos de autor, el papel de las bibliotecas y el potencial de la investigación facilitada por la tecnología que eran imprevisibles incluso hace unas décadas.

Ampliación del papel de las bibliotecas universitarias

La ampliación del proyecto pretende ampliar y reforzar el papel histórico de las bibliotecas universitarias a la hora de hacer que la información sea lo más ampliamente accesible posible para su uso en investigación y educación. Los equipos del proyecto

Utilizarán grupos de discusión y otros métodos para comprender las necesidades del profesorado y los estudiantes de la UC en una serie de escenarios de investigación, educación y atención clínica

Evaluarán los marcos jurídicos en los que las bibliotecas podrían ampliar el acceso a los libros digitalizados, incluidos los que aún están protegidos por derechos de autor

revisar y analizar las plataformas y sistemas tecnológicos existentes para compartir libros digitales e interactuar con ellos, y explorar las posibilidades de crear nuevos sistemas y servicios

Determinar la composición óptima de una colección de libros digitales para satisfacer las necesidades de los usuarios; qué colecciones digitalizadas están disponibles actualmente o dónde puede ser necesario realizar más esfuerzos de digitalización; y cuál es la mejor manera de gestionar tanto las colecciones impresas como las digitalizadas

La investigación se basará en los modelos existentes, incluido el préstamo digital controlado, un conjunto de prácticas y tecnologías mediante las cuales algunas bibliotecas prestan sustitutos digitales de sus materiales impresos. También se basará en la experiencia de la UC con programas de la época de la pandemia, como el Servicio de Acceso Temporal de Emergencia de HathiTrust, o ETAS, que ofrecía acceso temporal a versiones digitalizadas de libros impresos protegidos por derechos de autor en posesión de la biblioteca del usuario. Gracias al trabajo de HathiTrust y a su conocimiento de la experiencia actual de las bibliotecas digitales, el equipo se coordinará estrechamente con HathiTrust para sentar las bases de un posible papel en la implantación.