Los Washington Capitals se convierten en el primer equipo de la Liga Nacional de Hockey en instalar una pequeña biblioteca libre

«Washington Capitals Become First NHL Team to Launch Free Little Library». Text.Article. FOX 5 DC, 9 de enero de 2023. https://www.fox5dc.com/news/washington-capitals-become-first-nhl-team-to-launch-free-little-library.

Los Washington Capitals son un equipo profesional de hockey sobre hielo con sede en Washington, D.C. El equipo compite en la Liga Nacional de Hockey como miembro de la División Metropolitana de la Conferencia Este, y es propiedad de Monumental Sports & Entertainment, presidido por Ted Leonsis.

Los Washington Capitals han puesto en marcha en el vestíbulo del MedStar Capitals Iceplex (MCI) de Arlington una caja para compartir libros de la Pequeña Biblioteca Libre con varios títulos de hockey, así como libros identificados por algunos jugadores de los Capitals como de lectura reciente o favoritos.

También incluye títulos escritos por antiguos alumnos de los Capitals. Como parte del programa Caps in School de la organización, la biblioteca incluye libros para todas las edades.