Cómo un espacio de fabricación de Baltimore está fomentando la confianza entre los residentes, empresas e instituciones locales

How a Baltimore makerspace is encouraging trust between local residents, businesses, and institutions. Will Holman and Ronald C. Williams, Ph.D. The Avenue. Tuesday, December 10, 2019

Ver completo

La confianza es un ingrediente fundamental del crecimiento económico. Cuando los ciudadanos, los funcionarios públicos y los gestores empresariales confían unos en otros, las inversiones, los mercados financieros, el gasto público, las instituciones y las empresas son más eficaces y favorables al desarrollo. Cuando los miembros de la comunidad confían en las instituciones, aumenta el potencial para establecer relaciones empresariales cooperativas. La otra cara de la moneda también es cierta: Cuando la desconfianza es generalizada, las comunidades, las empresas y los trabajadores sufren de malas condiciones de trabajo, políticas divisorias y una disminución de la actividad empresarial.

En 2016 se inauguró Open Works como un espacio de fabricación sin fines de lucro en el centro de Baltimore que se encuentra en el corazón de una comunidad con una larga historia de desconfianza en los sistemas e instituciones, basada en un legado de segregación, de recriminación y de aplicación desigual de la ley, todo ello, alimentado por una pobreza persistente, una elevada tasa de criminalidad, corrupción política y una brutalidad policial continuada.

En este contexto la administración local quería proporcionar a la comunidad una razón para confiar en las instituciones, y una oportunidad de beneficiarse económica y socialmente de los tipos de espacios de los que habían sido excluidos. también se quería construir una institución basada en los activos, no sólo en los desafíos, de Baltimore, un espacio en el que cualquiera puede entrar y construir casi cualquier cosa, y donde el crecimiento económico y el conocimiento fueran ampliamente accesibles.

El espacio de fabricantes Open Works se está esforzando por lograr estos objetivos basados en la confianza en beneficio de la comunidad. Al ofrecer una amplia variedad de opciones flexibles, con un espacio para el estudio asequible, equipos de fabricación industrial y clases para todas las edades -ofrecidas con un espacio social consciente hacia la diversidad y en asociación con instituciones comunitarias confiables que apoya el desarrollo del espíritu empresarial local ofreciendo espacio físico para pequeñas empresas, construyendo un plan de estudios práctico dentro del espacio, y apoyando los trabajos de aquellos que operan en el espacio y utilizan sus servicios.

A nivel más específico se plantearon los siguientes objetivos a través de sus programas y servicios:

Proporcionar un espacio físico diverso, inclusivo y equitativo para la comunidad.

Establecer redes sólidas a través de las divisiones geográficas, sociales, culturales y económicas construidas sobre aspiraciones empresariales y económicas comunes.

Crear un clima de vulnerabilidades compartidas y transparencia para promover la confianza.

Equilibrar el impacto económico cuantificable con un impacto social cualitativo significativo.

Además, a finales de 2016, Open Works se asoció con la Universidad Estatal de Coppin para la establecer la primera colaboración en el país entre una universidad pública históricamente negra (HBCU) y un espacio de creación comunitario. El objetivo era facilitar el intercambio de profesores y estudiantes, entre la investigación y el compromiso social. Tomando conciencia de que estas asociaciones podían ampliarse a otras instituciones de la región. Las zonas rurales adyacentes se enfrentan a retos socioeconómicos similares a los de Baltimore, como la crisis de los opiáceos, los sistemas educativos en dificultades, la reducción de la base industrial y otros factores de crisis económica. De este modo estos lugares pudieron igualmente beneficiarse de los mismos servicios, acceso y programación proporcionado a los residentes urbanos.

Algunos datos así lo corroboran, durante 2019 Open Works atendió a la mayoría de los usuarios de la ciudad de Baltimore (61%), contribuyó a la creación de 114 puestos de trabajo y proporcionó puestos de trabajo casi exclusivamente a los residentes de Baltimore (91%). Eso sumó 8 millones de dólares en impacto económico directo en la ciudad y 9,9 millones de dólares en impacto económico directo en el estado de Maryland. Además, dotó a través de programas educativos, servicios comunitarios y de apoyo empresarial formación a 3.145 adultos y 1.800 jóvenes. Al proporcionar oportunidades económicas y una programación inclusiva, se está cumpliendo con los objetivos planteados y avanzando en la restauración de la confianza en las instituciones.