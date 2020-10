Preprints y servidores de preprints en la era del COVID-19

Shayan Nabavi Nouri MD.. et al. Preprint manuscripts and servers in the era of coronavirus disease 2019. Journal of Evaluation in Clinical Practice Early, 2020. DOI: doi.org/10.1111/jep.13498

Texto completo

El objetivo de esta investigación era examinar el impacto de la publicación de preprints en la investigación de las ciencias de la salud y encuestar a los gestorws de los servidores de preimpresos populares en medio de la actual pandemia de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19).

Para ello, los autores consultaron tres bases de datos biomédicas (MEDLINE, Web of Science y Google Scholar) y dos servidores de preprints (MedRxiv y SSRN) para identificar la literatura relacionada con preprints. Además, evaluaron 12 servidores de preprints que presentaban la investigación de COVID-19 mediante el envío de muestras de seis manuscritos.

El ámbito de la investigación en ciencias de la salud ha experimentado un aumento espectacular en la presencia y la importancia de las publicaciones no revisadas. Al publicar manuscritos en servidores de preprints, los investigadores pueden comunicar inmediatamente sus hallazgos, lo que facilita la retroalimentación rápida y promueve la colaboración. Al hacerlo, también pueden reducir el sesgo de publicación y mejorar la transparencia metodológica. Sin embargo, al eludir el proceso de revisión por pares, el mundo académico incurre en el riesgo de difundir datos erróneos o mal malinterpretaciones y sufrir las consecuencias posteriores. Estos problemas nunca se han destacado mejor que durante la pandemia de COVID-19 en curso. Los investigadores han inundado la literatura con preprints como medidas provisionales para satisfacer la desesperada necesidad de conocimiento sobre la enfermedad. Estos artículos no revisados ​​inicialmente superaron en número a los publicados en revistas convencionales y ayudaron a orientar a la comunidad científica general al comienzo de la pandemia. Al examinar los servidores de preprints seleccionados, los autores descubrieron diferentes políticas de usabilidad, revisión y aceptación.

Si bien los preprints son vitales en la rápida administración de la ciencia, los manuscritos que promulgan sus conclusiones sin revisión por pares poseen la capacidad potencial de desinformar. Sin duda alguna, como parte del futuro de la ciencia, los consumidores conscientes necesitarán apreciar no solo su utilidad, sino también sus limitaciones.