Recursos para la recuperación bibliotecas, archivos e instituciones culturales después de una catástrofe

Hurricane/Tropical Storm Emergency Management Disaster recovery resources for libraries, archives and cultural institutions. Texas State Library and Archives Commission, 2020

Las bibliotecas nunca son más necesarias que en tiempos de crisis, y es en tiempos de crisis cuando demostramos por qué las bibliotecas somos tan imprescindibles.

La directora de la Biblioteca Pública de Houston, la Dra. Rhea Lawson, escribió a TSLAC después del huracán Harvey en 2017 para informar sobre el estado de los daños a sus bibliotecas. El Dr. Lawson hizo la siguiente observación maravillosa:

“Como saben, para muchas personas, las bibliotecas son un salvavidas vital. Reconocemos que durante tiempos catastróficos las bibliotecas son aún más esenciales, ya que las personas necesitan un ancla familiar confiable y una piedra de toque en la comunidad para recordarles que todo volverá a estar bien. Pero sobre todo, nuestra misión en este momento es restaurar la alegría en los ojos de niños y adultos que han visto tanta destrucción y experimentado tanto miedo e incertidumbre ”.

TSLAC continuará trabajando con organizaciones federales, estatales y locales para encontrar formas de ayudar a las bibliotecas y archivos en situaciones de emergencia relacionadas con el clima.

aquí están algunos recursos:

Asociación Americana de Bibliotecas: Kit de herramientas de recuperación ante desastres de ALA está disponible en: www.ala.org/aasl/awards/beyond-words/recovery

Biblioteca del Congreso: Consejos para el manejo de emergencias, respuesta y recuperación (incluido qué hacer si las colecciones se mojan) disponible en: www.loc.gov/preservation/emergprep/recovery.htm

Fundación del Instituto Americano para la Conservación: Para obtener consejos de salvamento al alcance de su mano, consulte las Guías de recuperación y respuesta ante desastres: https://www.culturalheritage.org/resources/emergencies/disaster-response-recovery

Centro de Conservación de Arte y Artefactos Históricos (CCAHA): https://ccaha.org/emergency-planning-response

Centro Nacional de Tecnología y Capacitación para la Preservación, Servicio de Parques Nacionales: www.ncptt.nps.gov/articles/disasters/

Grupo de trabajo nacional de emergencia del patrimonio: www.fema.gov/media-library/assets/documents/113297