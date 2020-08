Una provincia de Canadá ordena cancelar todas las suscripciones impresas a prensa y revistas en las entidades públicas en favor del formato digital

Manitoba orders end to print subscriptions for public entities By Maggie MacintoshLocal Journalism Initiative Reporter, Winnipeg Free Press Sat., Aug. 29, 20

Una nueva política institucional requiere que las oficinas gubernamentales y las entidades financiadas con fondos públicos, incluidas las divisiones escolares, cancelen las suscripciones impresas a periódicos, revistas y publicaciones periódicas.

La política se introdujo el otoño pasado para ahorrar, reducir el desperdicio de papel y “demostrar el liderazgo del gobierno” en línea con el plan climático de Manitoba.

Un portavoz del gobierno de la región que se requiere que el personal demuestre la “necesidad comercial demostrada” de las suscripciones y, si se aprueba, comprar versiones digitales.

Las excepciones incluyen disponibilidad, necesidades de accesibilidad y acceso a Internet.

Laurie Finley, presidenta de Manitoba Community Newspapers Association, dijo que las reglas son a la vez irónicas, considerando que la biblioteca del gobierno archiva las ediciones en papel como asuntos de registro, y que son perjudiciales para las pequeñas empresas y los lectores.

Los periódicos de la provincia ejecutan programas educativos gratuitos, patrocinados y pagados en las escuelas que proporcionan a los maestros copias impresas para incorporar en sus lecciones, dijo.

“Los temas de actualidad son una parte importante de la educación de los niños, y los periódicos siempre han sido parte de esa capacidad para mantener a los niños involucrados en los asuntos de actualidad”, agregó Finley, editor del periódico Carillon en Steinbach.