Los libros puestos por una bibliotecaria detrás de Boris Johnson durante un discurso en una escuela parecían tener un mensaje oculto.

En el discurso del primer ministro británico a los niños de la nación en una biblioteca escolar mientras se preparan para regresar a las aulas parece que contenían un mensaje para el político.

Titulos como “Betrayed” (Traicionado), Crisis Point (Estado de crisis), Glass Houses (Casas de cristal), The Twits (Los tontos) y Farenhait 451 no pasaron desapercibidos para cualquier que se fijara en los libros que había en la estantería.

De modo que no pasó mucho tiempo después de que el primer ministro, que visitaba la escuela Castle Rock en Leicestershire terminara su discurso, que los espectadores más avezados comenzaran a comentar la aparentemente bien elegida exhibición de libros.

Al día siguiente un tweet de un tal Nicolas Tegg que comentaba esta selección se hizo viral con más de 72.000 me gusta y 21.000 retwiteos. El twit decía ¿Alguien puede identificar el quinto libro en el estante superior? Porque aparte de ese, el estante superior de izquierda a derecha están: The Subtle Knife, Fahrenheit 451, Betrayed, The Resistance, The Toll, Crisis Point, Glass Houses y Twits. El currículum supremo del bibliotecario de la escuela.”

Sam Freedman, ex asesor de políticas senior del DfE twiteó “Cualquiera que sea el bibliotecario que haya logrado colocar no solo “ Twits ”sino también a los “Traicionados”; “Resistencia” y ” Fahrenheit 451″ en el plano detrás de Johnson tienen mi admiración “. Fahrenheit 451 es una novela distópica del escritor estadounidense Ray Bradbury sobre una sociedad donde los libros están prohibidos.

El mensaje de la estantería también fue recogido por varios medios de comunicación tanto especializados como convencionales. “Boris Johnson y la venganza del bibliotecario de la escuela”, tituló TES después de que un reportero también se diera cuenta, mientras que The Guardian encabezó con “Los libros puestos detrás de Boris Johnson cuentan su propia historia”.

Los tweets y los demás medios apuntaban casi todas en una dirección: la exposición de libros era probablemente un mensaje pasivo-agresivo para el primer ministro de la propia bibliotecaria de la escuela.

Pero aunque la estantería había sido cuidadosamente preparada por la bibliotecaria de la escuela, nunca se pretendió, ni siquiera se imaginó, que algún día podría proporcionar un telón de fondo para el primer ministro; ella dijo que los libros llevaban en ese lugar varios meses y que el mensaje iba dirigido a la dirección de la escuela por su faltade apoyo. “Es tan extraño, que en realidad siento un poco de lástima por el primer ministro porque nunca estuvo destinado a él – lo hice como un mensaje para la dirección de la escuela antes de dejar el trabajo en el mes de febrero”, dijo la ex bibliotecaria de 48 años, que no quiso dar su nombre.