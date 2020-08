Organización de la información con RDA : su presencia en los catálogos de bibliotecas de América Latina / Coordinadores Filiberto Felipe Martínez Arellano, Silvia Mónica Salgado Ruelas, Patricia de la Rosa Valgañón. — México : UNAM. Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, 2020.

La organización de la información y la catalogación es un área de estudio en constante evolución; los recursos de la información han sido organizados mediante diversos estándares como las Reglas de Catalogación Angloamericanas (RCA) y, hoy en día, a través de las Resource Description and Access (Descripción y Acceso de Recursos) (RDA). Este estándar de catalogación fue desarrollado tomando como base el modelo conceptual Functional Requirements for Bibligraphic Description (Requisitos Funcionales de los Registros Bibliográficos) (FRBR), el cual proporciona un nuevo marco conceptual para responder a las necesidades de los usuarios de datos bibliográficos. Adicionalmente, FRBR ha sido complementado con otros modelos como Functional Requirements for Authority Data (Requisitos Funcionales de los Datos de Autoridad) (FRAD), centrado en el manejo uniforme de los datos de los autores e instituciones registrados en los catálogos de autoridad.

La presentación y discusión de estas temáticas fueron de gran riqueza para obtener una mayor comprensión de la aplicación del estándar RDA y el desarrollo de los catálogos en las bibliotecas de América Latina. Confiamos que esta publicación contribuya al conocimiento sobre la aplicación de RDA en las bibliotecas de nuestra región, pero además constituya un referente para aquellas que se encuentran en diversas etapas del proceso de su adopción e implementación. Asimismo, que esta publicación constituya una fuente de primer orden para apoyar la práctica profesional, la docencia y la investigación en esta importante área de la Bibliotecología y Estudios de la Información