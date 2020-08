Medios digitales y alfabetización informacional

“Digital Media and Library Instruction,” edited by Heather Moorefield-Lang. Library Technology Reports (vol. 55, no. 5), 2019

Texto completo

Los profesionales en el campo de la biblioteconomía son creativos en lo que respecta a la difusión de información y formación. Si las posibilidades presenciales no están disponibles, recurrimos a medios digitales, y hay muchas opciones disponibles. Podcasting, vlogging y edutubing son solo algunos de ellas. En este número de Library Technology Reports (vol. 55, no. 5), se acerca a la figura del bibliotecario que utiliza los podcast, blogs, canales educativos de YouTube y recomendaciones para la formación desde el aula o la biblioteca.