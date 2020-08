Planificación e implementación de un programa de preservación digital sostenible en bibliotecas

“Planning and Implementing a Sustainable Digital Preservation Program,” by Erin Baucom. Library Technology Reports (vol. 55, no. 6), 2019

Cada vez más bibliotecas están ampliando sus programas de digitalización, investigaciones digitales, archivo digital y gestión de datos. Todo este esfuerzo podría perderse debido a una falla importante de la tecnología, un cambio en las prioridades administrativas o una pérdida de memoria institucional. La pérdida no sería solo los materiales en sí, sino también los recursos utilizados para construir y promover estas colecciones entre los usuarios. Library Technology Reports (vol. 55, no. 6), “Planificación e implementación de un programa de preservación digital sostenible”, ayudará a las bibliotecas a evaluar sus habilidades actuales, determinar qué están comprometidas a preservar, desarrollar apoyo administrativo y tecnológico y crear un sistema digital programa de preservación que será sostenible a través del cambio organizacional y tecnológico.