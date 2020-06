Informe sobre sistemas de biblioteca 2020: nuevas oportunidades en medio de la consolidación (versión en español)

Informe sobre sistemas de biblioteca 2020 Nuevas oportunidades en medio de la consolidación

American Libraries [May 2020]

Breeding, Marshall

Traducción al español Marshall Breeding y Julio Alonso Arévalo

Ver completo

Español

La industria de la tecnología para bibliotecas dio algunos giros significativos en 2019. Ex Libris, una empresa de ProQuest adquirió Innovative Interfaces y cambió el equilibrio de poder, fortaleciendo la posición de Ex Libris en el mundo de la tecnología para bibliotecas universitarias y consolidándose como el actor más importante en las bibliotecas públicas. Esta medida reduce la lista de competidores en una industria que ya ofrece pocas opciones viables para la mayoría de las bibliotecas.La tecnología para la automatización de bibliotecas públicas se encuentra estancada. Necesita un nivel de desarrollo considerable tanto para mantener los productos existentes como para crear tecnologías de nueva generación adaptadas a las realidades emergentes de este sector bibliotecario. ¿Optará Ex Libris por desarrollar una nueva plataforma para las bibliotecas públicas, como lo hizo para las universitarias? La forma en que la empresa responda a esta cuestión puede determinar si los sistemas de bibliotecas públicas van a continuar en un estancamiento continuo o van a desarrollar una nueva etapa de innovación.La consolidación también puede acelerar el desarrollo de nuevas alternativas. La preocupación por la falta de opciones para bibliotecas universitarias fue un factor fundamental en el desarrollo del proyecto FOLIO de código abierto. Este año FOLIO se hizo realidad cuando una biblioteca lo implementó por primera vez; y ya, un grupo de grandes bibliotecas está listo para su implementación. El éxito que tenga su funcionamiento en estos primeros sitios dará lugar a la posición futura que FOLIO pueda tener en la próxima etapa en el mercado de las tecnologías de bibliotecas universitarias.Han comenzado a surgir nuevas categorías de productos. Muchas empresas miran más allá de la biblioteca como su único cliente para el desarrollo y están diseñando productos dirigidos a sus instituciones matrices o comunidades. Los esfuerzos recientes incluyen productos tecnológicos que apoyan la enseñanza, tales como: aplicaciones de listas de lectura, servicios de descubrimiento de recursos educativos abiertos (REA), soporte para interfaces de programas de aplicación (APIs) y protocolos que conectan la biblioteca con los sistemas de información de los estudiantes. Aumentando el interés por los servicios de apoyo a la investigación en la enseñanza superior. Los sistemas de información para la investigación están disponibles desde hace bastante tiempo, y esta nueva ola de productos posiciona a las bibliotecas como partes interesadas en la investigación.