La respuesta y el papel de la industria de medios, entretenimiento y cultura en una sociedad en crisis

The Media, Entertainment And Culture Industry’s Response And Role In A Society In Crisis. World Economic Forum Accenture, 2020

Texto completo

COVID-19 continúa desarrollándose con una profunda conmoción en toda la industria de los medios. A una velocidad extraordinaria, ha interrumpido la oferta y la demanda, la fuerza laboral y las operaciones comerciales, la monetización, el ecosistema de la industria y la salud emocional y física de la comunidad de la industria. Las primeras prioridades han sido adaptarse para garantizar la continuidad del negocio y apoyar a la sociedad, los trabajadores y los clientes.

La Plataforma del Foro para dar forma al futuro de los medios, el entretenimiento y la cultura, ha convocado a ejecutivos de nivel C del ecosistema de los medios para identificar las principales respuestas a la crisis a corto plazo y ayudar a reconstruir mejor a mediano y largo plazo. En el primero de una serie de documentos sobre lo que significará COVID-19 para la industria de los medios y el entretenimiento, este informe, en colaboración con Accenture, explora el papel de la industria en una sociedad en crisis y cómo los esfuerzos de las compañías pueden avanzar en la recuperación para la resistencia a largo plazo.