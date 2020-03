Movimientos sociales en Twitter : #hashtagging identidad raza, género, sexualidad y nación

De Kosnik, Abigail ; Feldman, Keith. #identity: Hashtagging Race, Gender, Sexuality, and Nation. Berkeley: University of Michigan Press, 2019

Desde su lanzamiento en 2006, Twitter ha servido como una importante plataforma para el desempeño político, el activismo por la justicia social y los debates públicos a gran escala sobre la raza, el origen étnico, el género, la sexualidad y la nacionalidad. Ha facultado a grupos minoritarios para organizar protestas, articular perspectivas a menudo poco representadas y formar comunidad. También ha difundido hashtags que han sido utilizados para intimidar y silenciar a las mujeres, las personas de color y las personas LGBTQ. #identity es uno de los primeros libros académicos que aborda los efectos positivos y negativos de Twitter en nuestro mundo contemporáneo. Procedentes de diversos campos académicos, todos los colaboradores están afiliados a The Color of New Media, un colectivo académico con sede en la Universidad de California, Berkeley. The Color of New Media explora las intersecciones de los estudios de los nuevos medios, la teoría crítica de las razas, los estudios de género y de la mujer, y los estudios postcoloniales. En los ensayos de #identity se examinan temas como los movimientos de justicia social organizados a través de #BlackLivesMatter, #Ferguson y #SayHerName; las controversias en torno a #WhyIStayed y #CancelColbert; el uso de Twitter en la India y en África; la integración de hashtags como #nohomo y #onfleek que se han convertido en parte de la lengua vernácula cotidiana en línea; y otras formas en que Twitter ha sido utilizado por, para y contra las mujeres, las personas de color, los LGBTQ y las comunidades del Sur Global. En conjunto, los ensayos de este volumen ofrecen una visión crítica e interdisciplinaria de cómo y por qué los medios sociales han estado en el centro del discurso político estadounidense y mundial durante más de una década