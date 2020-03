La lucha de los bibliotecarios frente a los editores por querer limitar el préstamo de libros electrónicos

States Act on Ebooks: ALA position on new Macmillan proposals unchanged. American Libraries, by Alan S. Inouye and Emily Wagner, March 13, 2020

Texto completo

Han pasado seis meses desde que la ALA lanzó la petición “Libros para todos”, que ha recogió 252.000 firmas. A finales de marzo, la ALA cerrará la petición y volverá a desplegar los esfuerzos en favor del préstamo digital. Siguiendo adelante con Macmillan, la ALA ha solicitado un proceso de colaboración donde los interesados puedan trabajar juntos hacia una solución mutuamente satisfactoria.

El 3 de marzo, los defensores de las bibliotecas de Nueva York enviaron 10.000 cartas a los legisladores estatales como parte de una campaña pública en respuesta a los recientes esfuerzos por limitar el acceso de las bibliotecas a los libros electrónicos. Las cartas, redactadas por la Asociación de Bibliotecas de Nueva York en asociación con la Asociación de Bibliotecas Americanas (ALA), apoyaban la legislación que exigiría a los editores que ofrecen libros electrónicos al mercado de consumo extender las licencias a las bibliotecas del estado sin discriminación.

El mismo día, la Asociación de Bibliotecas de Rhode Island (RILA), la ALA, los trabajadores de las bibliotecas locales, los usuarios y los funcionarios electos se reunieron en la sucursal central de la Biblioteca Pública de Cranston para discutir sobre las prácticas de las “grandes editoriales” que limitan la capacidad de las bibliotecas de proporcionar un acceso completo a las nuevas publicaciones. Este acto de prensa se basó en la mesa redonda celebrada en febrero por RILA con el representante de los Estados Unidos David Cicilline (D-R.I.) sobre la disponibilidad y el precio de los libros electrónicos.

Y recientemente, Macmillan Publishers cumplió con la previsión del CEO John Sargent, hecha durante su sesión “Ask Me Anything” en la ALA Midwinter Meeting & Exhibits in Philadelphia el 25 de enero, de que plantearía a la comunidad bibliotecaria en marzo posibles alternativas al embargo de libros electrónicos de la editorial.

Cuatro meses después de que el embargo entrara en vigor, el editor solicitó comentarios sobre tres propuestas que esbozaban los posibles términos de la licencia de libros electrónicos para las bibliotecas públicas. Macmillan compartió estas propuestas de manera confidencial con ALA y con otros individuos y grupos selectos de la comunidad bibliotecaria.

En las tres propuestas, Macmillan descarta su embargo de ocho semanas de libros electrónicos de nueva publicación para el préstamo en bibliotecas. También propone eliminar la copia única de acceso perpetuo a mitad de precio. Las tres propuestas incluyen aumentos de precio para los nuevos títulos en las primeras semanas de publicación, con reducciones más adelante en el ciclo de publicación de un título.

La posición de la ALA no cambia: Es necesario que tanto la comunidad editorial como la bibliotecaria profundicen en los debates, el aprendizaje y la innovación para determinar un plan mutuamente aceptable y un futuro centrado en la equidad del acceso a medida que la tecnología y los hábitos de los lectores sigan cambiando y la brecha digital siga profundizándose.

En respuesta a las propuestas compartidas, la ALA renovó su recomendación y su oferta del otoño pasado de convocar conjuntamente a un grupo representativo de expertos y profesionales.

La ALA mantiene lo siguiente:

El modelo dominante en la industria de un plazo de arrendamiento de dos años sin embargo a un precio de 50 a 60 dólares para las novedades populares es desfavorable para las bibliotecas y las comunidades a las que sirven.

No hay ninguna razón para que el precio de una biblioteca se multipliquen por varias veces en relación al precio al consumidor, que suele estar en el rango de 12 a 15 dólares.

Los tres modelos propuestos por Macmillan costarían a las bibliotecas mucho más que los servicios similares de las otras cinco grandes editoriales (Hachette Book Group, HarperCollins, Penguin Random House y Simon & Schuster).

Por lo tanto, la ALA no da su visto favorable a ninguna de las tres propuestas de Macmillan. La intervención del gobierno federal, que comenzó en agosto, sigue siendo un foco importante para el futuro. ALA ha estado involucrando a los miembros del Subcomité Judicial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América sobre Derecho Antimonopolio, Comercial y Administrativo en el acceso equitativo a la información y espera que pronto se produzcan avances en este frente. Con Rhode Island y Nueva York como modelos de cambio, la ALA también seguirá colaborando con los defensores a nivel estatal para avanzar hacia el acceso equitativo a los libros electrónicos y los contenidos digitales en general.