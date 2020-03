International Coalition of Library Consortia (ICOLC) Issues Statement on the Global COVID-19 Pandemic and Its Impact on Library Services and Resources

Declaración de la Coalición Internacional de Consorcios de Bibliotecas (ICOLC) sobre la pandemia mundial COVID-19 y su impacto en los servicios y recursos de la biblioteca.

Esta declaración, escrita en nombre de los muchos consorcios de bibliotecas de todo el mundo que participan en ICOLC (International Coalition of Library Consortia), y las bibliotecas individuales que estos consorcios representan, tiene dos propósitos. Su objetivo es ayudar a los editores y otros proveedores de contenido a quienes otorgamos licencias de recursos de información electrónica y compran contenido impreso (en adelante, simplemente, los editores) a comprender mejor cómo la actual pandemia global de COVID-19 afecta a la comunidad mundial de información. Su segundo propósito es sugerir una variedad de enfoques que creemos que son de mutuo interés para las bibliotecas y los proveedores de servicios de información.

Los consorcios participantes de ICOLC consideran la crisis actual de tal importancia que no podemos simplemente asumir que las bibliotecas y los editores comparten una perspectiva común sobre la magnitud de la crisis y los mejores enfoques para enfrentarla. Los miembros de ICOLC han estado intercambiando perspectivas sobre cómo la pandemia global de COVID-19 afectará a los consorcios y sus bibliotecas miembro.

En este momento, según la UNESCO, el cierre parcial o total de universidades y escuelas en 49 países ha cancelado o suspendido las clases para 391 millones de estudiantes.

Muchos estudiantes universitarios completarán el período académico actual en un formato completamente en línea, para que las comunidades del campus puedan practicar el distanciamiento social según lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud y muchas otras agencias de salud nacionales y mundiales.

Pedimos a los editores que consideren de inmediato:

Hacer cualquier contenido y los conjuntos de datos relevantes acerca COVID-19, coronavirus (independientemente de las especies afectadas), vacunas, medicamentos antivirales, etc. Actualmente detrás de suscripción de pago se pongan en Acceso Abierto de inmediato a fin de facilitar la investigación, la respuesta de salud pública de la comunidad guía, y acelerar el descubrimiento de opciones de tratamiento. Eliminar y renunciar a todos los límites de usuarios simultáneos al contenido digital con licencia de una institución durante este período cuando las universidades se conectan a Internet para permitir que continúe la investigación, el descubrimiento y el aprendizaje. Eliminar temporalmente las restricciones contractuales existentes o los límites de fotocopiado para que las bibliotecas puedan ayudar a nuestros estudiantes a completar sus estudios. Permitir la máxima extensión de las limitaciones de derechos de autor, la excepción y el uso justo, incluso si están restringidas contractualmente, para permitir que las instituciones continúen sus misiones de enseñanza vitales a medida que los campus hacen la transición a un formato remoto en línea.

Pedimos a los editores que comiencen a planificar:

Permitir períodos de renovación flexibles y fechas de vencimiento de pago prolongadas ya que no conocemos los impactos futuros en la salud o las operaciones comerciales para el personal del consorcio que facilita la renovación o para los bibliotecarios de nuestras instituciones miembros. Si se interrumpe el ciclo de renovación regular, solicitamos que los editores mantengan el acceso a nuestras bibliotecas miembro , a pesar de que el acuerdo actual del consorcio o la institución haya expirado. Retrasar o minimizar cualquier aumento de precios planificado hasta que la agitación y la interrupción que estamos viendo en nuestras comunidades de usuarios, sistemas de salud pública y mercados bursátiles en todo el mundo se calmen. Los impactos financieros en las instituciones de educación superior y la economía global aún se desconocen, y los aumentos de precios agregarán aún más presión a las universidades y municipios ya estresados. En tiempos estables, los precios y términos estandarizados pueden funcionar relativamente bien. Pero hoy, las bibliotecas estarán bajo una fuerte presión para desviar recursos financieros a otras áreas de preocupación inmediata dentro de la institución o el gobierno local. Desarrollar planes para eliminar temporalmente los muros de pago o desarrollar métodos alternativos de autenticación para permitir el acceso al contenido suscrito si los mecanismos tradicionales de autenticación del campus (VPN, servidores proxy) se sobrecargan bajo el aumento del tráfico. Levantar las restricciones solo del campus, para que las actividades de enseñanza puedan continuar en línea y de forma remota, a pesar del cierre de la universidad.

Alentamos a los editores a trabajar juntos con consorcios y bibliotecas en beneficio de todas las comunidades. Los consorcios de bibliotecas están en una posición única para ser el medio más efectivo y eficiente de preservar la base de clientes de los editores y crear soluciones que brinden el mayor bien para el mayor número.

A los editores y consorcios les conviene buscar soluciones creativas que permitan un acceso crítico al contenido del editor para las comunidades de investigación y salud pública.

En combinación, sugerimos estos enfoques como una forma de avanzar en las conversaciones entre bibliotecas, consorcios y editores, quienes esperan brindar la mayor cantidad de información posible a los usuarios que la necesitan. Creemos que nuestras recomendaciones proporcionan una base sólida para que la comunidad de información, incluidos los editores de información académica, avancen juntos en estos tiempos difíciles.

Queremos expresar nuestro agradecimiento a la comunidad de servicios de información por los pasos que están tomando para abordar la crisis global.