El cómic y la novela gráfica en América Latina “más allá de la página”

Scorer, James. Comics Beyond the Page in Latin America. UCL Press, 2020

Texto completo

Comics Beyond the Page en América Latina es un estudio de vanguardia de los mundos en expansión de los cómics latinoamericanos. A pesar de la falta de financiación y apoyo institucional, desde mediados del siglo XX los cómics de la región no han sido tan dinámicos, tan diversos y tan comprometidos con las cuestiones sociales y culturales apremiantes. Los cómics se están utilizando como herramientas esenciales en los debates sobre, por ejemplo, las culturas digitales, las identidades de género y la privación de derechos políticos. Sin embargo, en lugar de analizar el actual auge de los cómics centrándose sólo en el texto impreso, este libro examina diversas manifestaciones de los cómics “más allá de la página”. Los colaboradores exploran los cómics digitales y las redes de medios sociales; los cómics como grafiti y arte de plantillas en espacios públicos; los cómics como herramienta para la enseñanza de la arquitectura o el procesamiento del trauma social; y el consumo y la publicación de cómics como formas de configurar las identidades nacionales, sociales y políticas. Al reunir a autores de toda América Latina y más allá, y al cubrir ejemplos de Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y Uruguay, el libro establece una visión panorámica de los cómics latinoamericanos, ya sea en términos de contribución académica, diversidad geográfica o metodologías interdisciplinarias.