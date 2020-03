Movistar+ Lite gratis durante un mes por el estado de alarma ante la epidemia de coronavirus

Movistar+ Lite gratis

Anuncio

Puedes activar Movistar+ Lite seas del operador que seas. Sin permanencia, puedes cancelar cuando quieras, con hasta dos reproducciones simultáneas. Este mes por el estado de alarma puedes probar el paquete por 0€ Después 8€ al mes. Los contenidos son canales infantiles, humor, deportes y muchas series.

Además de los canales habituales de Movistar+ Lite (#0, #Vamos, Movistar Series, Movistar Seriesmanía, FOX, TNT, Comedy Central y AMC) añaden contenidos de Disney Jr, Disney XD,hasta el 30 de abril de 2020. Programación infantil como Bob Esponja, La patrulla canina, Dora la exploradora o Las Supernenas… son títulos para el disfrute de los más pequeños. En cuanto a entretenimiento, destacan programas como La Resistencia, Late Motiv, LocoMundo, Ilustres Ignorantes… La ficción de Movistar+ incluye las series originales Merlí, El Embarcadero, Vergüenza, Hierro, Vida Perfecta, La Peste, Arde Madrid o Gigantes. Asimismo, Movistar+ Lite ofrece un amplio catálogo deportivo con Informe Robinson, Universo Valdano o reportajes como Nadal – Federer y el partido del siglo, el reportaje definitivo del Barça de Guardiola: Take The Ball, pass the ball, A solas con Cristiano Ronaldo….

Para activar el paquete te debes registrar en Movistar+Lite y descargarte la aplicación para el dispositivo en el que desees visualizar los contenidos.