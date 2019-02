El Gremio de Autores de Estados Unidos declara la guerra a los préstamos de libros digitales en las bibliotecas

The Authors Guild Declares War on Digital Library Lending, Libraries

February 1, 2019

El Authors Guild es la organización profesional de autores más antigua y más grande de Estados Unidos, que hace unos años libró una batalla de 14 años para restringir la digitalización de libros. Ahora está extendiendo esa lucha al nivel de las bibliotecas bajo el lema “Controlled Digital Lending Is Neither Controlled nor Legal” (El préstamo digital controlado no es ni controlado ni legal)”, argumentando esencialmente que es ilegal permitir que las bibliotecas se modernicen o se adapten a la forma en que los usuarios acceden a los libros digitales o digitalizados.

El auge de los libros electrónicos ofrece a las bibliotecas una manera potencial de expandir sus colecciones y ofrecer a los usuarios un método innovador de lectura de libros en los teléfonos inteligentes, tabletas y Kindle. Tal como vemos en el cuadro ofrecido por Statista, el año 2017 se prestaron 266 millones de libros electrónicos en las bibliotecas de Estados Unidos. Rakuten OverDrive, la plataforma de lectura digital líder que proporciona servicio a más de 43,000 bibliotecas y escuelas de todo el mundo, informó que el préstamo y el uso de libros electrónicos, audiolibros y revistas en bibliotecas públicas en 2018 alcanzó niveles récord. Las bibliotecas prestaron más de 274 millones de libros digitales a los titulares de tarjetas en 2018, un aumento del 22% respecto al año anterior, con la tasa de crecimiento más alta desde 2015.

Número de millones de libros electrónicos préstados por bibliotecas de Estados Unidos entre 2010 y 2017

Pero, ¿cómo se controla la distribución de un archivo digital? El bibliotecario David Hansen desarrolló un sistema conocido como Préstamo Digital Controlado, o CDL. El sistema CDL permite a una biblioteca distribuir copias digitales de un libro exactamente de la misma manera que distribuiría medios físicos. Si la biblioteca tiene una copia digital de un libro, puede prestar esa copia a un único usuario a la vez. Si una biblioteca posee tres copias de un libro físico y digitaliza una de ellas, puede distribuir dos copias físicas y una digital.

El Préstamo Digital Controlado (CDL) es un método emergente que permite a las bibliotecas prestar libros impresos a los usuarios digitales de forma similar a como se prestan los libros impressos. A través de CDL, las bibliotecas utilizan controles técnicos para asegurar una relación “propiedad/préstamo” consistente, lo que significa que la biblioteca hace circular el número exacto de copias de un título específico que posee, independientemente del formato, estableciendo controles para evitar que los usuarios redistribuyan o copien la versión digitalizada. Cuando la LCC se adapta apropiadamente para reflejar las condiciones del mercado de libros impresos y los controles se implementan apropiadamente, el préstamo puede ser permitido bajo la ley de derechos de autor. CDL no tiene la intención de actuar como un sustituto de los servicios de licencias electrónicas existentes ofrecidos por los editores. De hecho, una ventaja significativa de la LCC es que aborda el “problema del siglo XX” de los libros más antiguos que aún están protegidos por el derecho de autor, pero que probablemente nunca serán ofrecidos digitalmente por los servicios comerciales.

El sistema no permite que una biblioteca distribuya más copias de una obra de las que realmente posee en ningún momento, y las copias físicas de los libros que se prestan en forma digital se retiran de la circulación para garantizar que la biblioteca nunca preste dos libros cuando sólo compró uno. El objetivo principal del sistema CDL, tal y como se indica en el Libro Blanco propuesto, es “garantizar que las obras originales se adquieran legalmente”. El principal beneficio del sistema CDL sería digitalizar libros que actualmente no se ofrecen en formato de libro electrónico para ampliar el alcance de estos trabajos y permitir que sean descubiertos por un grupo más amplio de lectores. Es importante destacar que el sistema CDL requiere que las bibliotecas mantengan una relación de 1:1 entre los libros físicos y los medios prestados. Una biblioteca debe haber comprado una copia física de un libro para prestarlo bajo este sistema.

Según el Gremio de Autores, toda la premisa de CDL es defectuosa porque los tribunales ya han dictaminado que no se puede revender un bien digital usado. Es cierto que el caso judicial Capitol Records v. ReDigi estableció que ReDigi no podía revender música digital, incluso si tomaba medidas para asegurarse de que los archivos de música se habían eliminado permanentemente de la biblioteca de medios del vendedor. Pero hay una diferencia clave entre ReDigi y un sistema CDL: ReDigi estaba intentando revender música como modelo de negocio. Las bibliotecas están tratando de distribuir copias digitales de los medios de comunicación con fines educativos y de aprendizaje. Una cuestión muy diferente de la venta de un libro digital con ánimo de lucro. La cuestión de si una biblioteca puede distribuir una copia digital de un libro que compró físicamente en una proporción de 1:1 no lo ha sido sancionada por los tribunales, pero Authors Guild ignora este punto.

Los autores pierden ingresos adicionales por cada préstamo no autorizado que hacen bajo la teoría de CDL. Las reproducciones y los préstamos digitales simplemente suplantan la venta legítima de libros electrónicos, ya sean ediciones de bibliotecas que la biblioteca licenciaría de otra manera, o libros electrónicos que el autor o editor vendería directamente a los consumidores.

Lo que Authors Guild realmente quiere proteger son los acuerdos de licencia que los editores de libros han generado. Diferentes editores tienen diferentes reglas, pero la mayoría requiere que las bibliotecas compren una licencia de un libro electrónico a 3 veces el precio normal del libro, o que recompren un libro electrónico una vez que ha sido préstado un cierto número de veces. El sistema CDL ni siquiera debería tener un impacto sobre la venta de libros electrónicos del editor, ya que lo que establece es que las bibliotecas creen versiones de libros electrónicos de textos que no han sido digitalizados por los editores, y que probablemente nunca lo serán.

El otro problema de la argumentación de Authors Guild es que asume que cada préstamo de libro electrónico en una biblioteca representa una venta perdida. Esto es falso. El objetivo de ir a una biblioteca es leer un libro que de otra manera no habríamos comprado, o investigar utilizando materiales a los que no se tendría acceso desde el domicilio. La biblioteca es el lugar donde cualquier presona acude a buscar un nuevo autor o una nueva serie cuando no está dispuesto a comprar esa obra. El propósito de las bibliotecas es lograr un equilibrio entre el bien cívico común de poner la información a disposición de los ciudadanos y los intereses comerciales de los editores y autores.