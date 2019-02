La Internet de los objetos (IoT) y las personas con discapacidad

The Internet of Things (IoT) and People with Disabilities: Exploring the Benefits, Challenges, and Privacy Tensions. Washington DC: The Future of Privacy Forum, 2019.

Este documento explora los matices de las consideraciones de privacidad de las personas con discapacidad que utilizan los servicios de Internet de las cosas (IoT) y ofrece recomendaciones para abordar las consideraciones de privacidad, que pueden incluir la transparencia, el control individual, el respeto del contexto, la necesidad de una recogida centrada y la seguridad.

The Future of Privacy Forum recomienda a las empresas y a los responsables políticos que sigan estas recomendaciones para mejorar las experiencias de las personas con discapacidad cuando utilizan dispositivos que permiten la Internet de los objetos (y respetan su privacidad):