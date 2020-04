Digitalización en una emergencia: uso justo / trato justo y cómo las bibliotecas se están adaptando a la pandemia

Digitization in an Emergency: Fair Use/Fair Dealing and How Libraries Are Adapting to the Pandemic by Ryan Clough | ACRL, April 1, 2020

Texto completo

Al igual que todas las demás instituciones importantes que operan durante la pandemia de coronavirus, las bibliotecas de investigación se enfrentan a cambios repentinos y radicales en sus realidades diarias. El principal de estos desafíos es la pérdida casi total de acceso a libros en papel y otras existencias físicas de la biblioteca. A partir de hoy, casi todos los miembros de ARL en los Estados Unidos y Canadá han cerrado sus instalaciones físicas y han interrumpido o limitado severamente el acceso a las colecciones impresas. Lo mismo sucedesucede en la mayoría de los otros tipos de bibliotecas: tanto las bibliotecas públicas locales como las bibliotecas escolares están cerradas. Esta emergencia no tiene precedentes en los tiempos modernos, incluso en tiempos de guerra.

La emergencia actual en el acceso a la biblioteca llega en el peor momento posible, cuando gran parte de la sociedad y la vida diaria se mueven completamente en línea. Las redes de banda ancha se esfuerzan por el crecimiento masivo del tráfico. La demanda se está disparando para apoyar la erudición, el conocimiento y la cultura en forma digital, por todo tipo de razones:

A medida que las clases se imparten en línea, los profesores y los estudiantes necesitan acceso digital a los materiales del curso, que anteriormente se compartían o mostraban solo en un aula o se accedían a través de las colecciones físicas de su biblioteca.

A medida que se cierran los laboratorios y se cancelan las conferencias, los investigadores confían completamente en la colaboración remota y las publicaciones y datos digitales, para que el progreso académico (y sus propias carreras) no se detengan.

Para evitar la soledad y mantener su tejido social, todo tipo de grupos comunitarios, desde organizaciones estudiantiles hasta clubes de lectura, congregaciones religiosas y activistas políticos, se reúnen en sesiones de video chat, que a menudo giran en torno a los medios compartidos.

Las pequeñas empresas, las familias y las personas están descubriendo cómo adaptarse a circunstancias desconocidas: haciendo desinfectantes de manos y máscaras quirúrgicas, atendiendo las necesidades de los ancianos y vecinos vulnerables recientemente aislados, reparando sus propios dispositivos electrónicos, y así sucesivamente.

En respuesta a estas exigencias sin precedentes, pueden ser necesarias soluciones más sistémicas y totalmente justificables bajo un uso justo y un trato justo. Esto incluye variantes de préstamos digitales controlados (CDL), en los que los libros se escanean y se prestan en forma digital, prestándose solo de en uno y con los mismos límites de tiempo que se aplicarían al préstamo de sus copias físicas.

Independientemente de si uno cree o no que la Biblioteca Nacional de Emergencia está dentro del alcance del uso justo, la necesidad y la urgencia subyacentes son innegables. Muchos bibliotecarios individuales han respaldado la National Emergency Library (NEL) sobre esta base. Los principales grupos de presión para autores y editores han expresado “indignación” por la iniciativa, aunque algunos autores individuales han sido mucho más comprensivos.. Al reaccionar ante la NEL o cualquier otra medida de adaptación, esperamos que los propietarios de los derechos de autor tengan una visión completa y de espíritu público de la crisis actual. La pandemia no ha suspendido la ley de derechos de autor o los contratos, pero el enfoque colectivo debe seguir siendo encontrar soluciones a los desafíos prácticos más urgentes, para que se pueda mantener la enseñanza, el aprendizaje y la erudición en estos tiempos inciertos.