Una pequeña editorial adopta los préstamos digitales controlados para atraer a nuevos lectores

Anne McDonald y Jason C. McDonald de AJ Charleson Publishing LLC, y una selección de sus libros, que ahora están disponibles para pedir prestados a través de préstamos digitales controlados.

McDonald contribuyó recientemene con tres copias de libros publicados por su pequeña empresa que formó en 2018 a Internet Archive. Una versión digital de sus libros, Finding Scrooge y Noah Clue, PI . , junto con un libro, Love’s Refining Fire, de Anne McDonald, la madre de Jason, ahora están disponibles a través de Controlled Digital Lending. Compartió la noticia de la disponibilidad digital gratuita de sus títulos en Twitter y en un banner en el sitio web de la empresa.

McDonald es programador de ordenadores y autor. Hace poco creo su editorial independiente y le gustaría expandirse. Sin embargo, es una dura tarea hacer correr la voz sobre sus libros impresos. McDonald incluye sus títulos en los catálogos de los compradores, los promociona en las firmas de libros y se basa en el marketing boca a boca.

“Especialmente en la era COVID, no vamos a las librerías. La gente quiere poder leer parte de un libro primero para tener una idea de cómo es ”, dice McDonald. “Comprar un libro impreso sin ser visto es una idea extraña para algunas personas”. Y añade “Creo que al final, [el préstamo digital controlado] impulsa las ventas porque está encontrando lectores que normalmente no tendría. Esos lectores no obtienen una copia que guardan para siempre; es una copia que los llevará a querer poseerla.”

Internet Archive también brinda a los lectores de sus libros en línea digitalizados la oportunidad de comprar fácilmente una copia a través de Better World Books, una alternativa asequible a Amazon y una vía para ayudar a amplificar las ventas de autores menos conocidos. El hecho de que sus obras circulen digitalmente a través de Internet Archive le dará al público la oportunidad de leer parte, o la totalidad, de sus libros y luego tomar una decisión informada sobre si quieren comprarlos.

“Es la misma lógica que con una biblioteca. Aumenta la visibilidad de un libro ”, dice McDonald sobre CDL.