Los líderes de la industria del libro envían una carta conjunta al Capitolio sobre el poder y el control del mercado concentrado de Amazon

“Online Platforms and Market Power, Part 6: Examining the Dominance of Amazon, Apple, Facebook, and Google” Association of American Publishers, Authors Guild, and American Booksellers Association. August 17, 2020

Texto completo

Tres grupos que representan a miles de autores, editores y libreros en los Estados Unidos: Association of American Publishers, Authors Guild, and American Booksellers Association: enviaron una carta conjunta al presidente del subcomité, David Cicilline (DR.I.), en la que enumera una serie de tácticas anticompetitivas que permiten a Amazon ejercer un dominio extraordinario del mercado sobre la publicidad y la venta de libros en los mercados digitales. Sus prácticas tanto contra los proveedores de libros como contra los clientes de libros están amenazado la vitalidad de la industria editorial estadounidense y hacen imposible cualquier competencia significativa de otras editoriales, librerías o plataformas emergentes.