Prácticas y patrones en la gestión de la información de investigación: Resultados de una Encuesta Global

Con el objetivo de analizar cómo están aplicando las prácticas de gestión de la información de investigación las instituciones de investigación de todo el mundo (en inglés, Research Information Management – RIM), OCLC Research se asoció con euroCRIS para llevar a cabo una encuesta en línea desde octubre de 2017 hasta febrero de 2018 y que produjo 381 respuestas de 44 países, lo que demuestra la naturaleza global de las actividades de gestión de la información de investigación.

Un grupo de trabajo compuesto por expertos en la materia en prácticas de MIR que representaban tanto a OCLC Research como a euroCRIS trabajó en colaboración para sintetizar los datos y redactar el informe “Practices and Patterns in Research Information Management: Findings from a Global Survey”

El informe detalla la complejidad de las prácticas de gestión de la información de investigación y examina cómo las plataformas comerciales y de código abierto se están implementando ampliamente en todas las regiones, coexistiendo con un gran número de soluciones específicas para cada región, así como con sistemas desarrollados localmente. También considera la urgente necesidad de interoperabilidad de sistema a sistema -con sistemas internos y externos- y demuestra cómo el uso de identificadores, estándares y protocolos se perciben como más valiosos cuando también pueden facilitar la interoperabilidad.

La creciente necesidad de mejorar la interoperabilidad entre la gestión de los flujos de trabajo de acceso abierto y la conservación de los metadatos de los resultados de la investigación institucional está dando lugar a una creciente fusión funcional de los sistemas de gestión de la información de investigación (CRIS) y los depósitos institucionales, reforzando aún más la necesidad de equipos complejos y transversales que apoyen las actividades institucionales de los MIR, que suelen incluir oficinas de investigación y, cada vez más, también a la biblioteca.

OCLC Research y euroCRIS planean repetir esta encuesta en el futuro, desarrollando datos longitudinales y conocimientos sobre la evolución de las prácticas de los CRIS con el fin de ayudar a informar a la comunidad investigadora mundial.