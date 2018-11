El papel cada vez más importante de las bibliotecas en la gestión de la información sobre la investigación

Bryant, Rebecca.. et al. “Research Information Management: Defining RIM and the Library’s Role“. Ohio: OCLC, 2018

Texto completo

En la actualidad, las bibliotecas desempeñan un papel cada vez más importante en la gestión de la información de investigación, y pueden ofrecer su experiencia y conocimientos para apoyar la recopilación de las publicaciones, la descubribilidad, la formación y el apoyo a los investigadores, y la gestión de los registros académicos.

La gestión de la información de investigación (Research information management (RIM), también llamada Current Research Information Systems (CRISs), es la agregación, conservación y utilización de metadatos sobre actividades de investigación. OCLC Research reconoce la creciente importancia de la a gestión de la información de investigación por parte de las bibliotecas de investigación y lleva a cabo investigaciones en nombre de la comunidad bibliotecaria a fin de comprender mejor las funciones de las bibliotecas y las necesidades institucionales en este ecosistema en rápida evolución.

Hay que diferenciar RIM de gestión de datos de investigación (RDM), un término similar que se utiliza para describir los procesos que los investigadores e instituciones utilizan para organizar, asegurar, archivar y compartir datos de investigación a lo largo del ciclo de vida de la investigación.

OCLC Research ha estado trabajando estrechamente con un grupo de trabajo de bibliotecarios y profesionales de las instituciones de la Asociación de Bibliotecas de Investigación de OCLC en tres continentes para desarrollar un marco internacional que permita comprender las prácticas de gestión de la información de investigación y articular la propuesta de valor de las bibliotecas dentro de este espacio.

Estas conversaciones han dado como resultado un documento de referencia titulado Research Information Management: Defining RIM and the Library’s Role. Esta publicación tiene un doble objetivo: