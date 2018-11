Estudios de caso sobre identificadores persistentes en la gestión de la información de la investigación europea

Bryant, Rebecca, Annette Dortmund, and Constance Malpas. Convenience and Compliance: Case Studies on Persistent Identifiers in European Research Information. Dublin, Ohio: OCLC Research, 2017.

doi:10.25333/C32K7M

Texto completo

Este informe proporciona a los líderes de universidades y bibliotecas de investigación información útil sobre prácticas e infraestructuras emergentes en la gestión de la información de investigación europea (RIM), sobre el papel actual y futuro de los identificadores de personas y organizaciones persistentes y, más específicamente, sobre los incentivos y barreras a la adopción en tres entornos nacionales diferentes -Finlandia, Alemania y Países Bajos- con el fin de comprender mejor la dinámica de la toma de decisiones en este espacio.

A través de investigaciones y entrevistas semiestructuradas con profesionales y partes interesadas de universidades, bibliotecas nacionales y organizaciones de colaboración en materia de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) de Finlandia, Alemania y Países Bajos, los autores exploran las prácticas institucionales locales de la gestión de la información de investigación y examinan el papel -quizás incluso la necesidad- de identificadores persistentes para facilitar las actividades de gestión de la información de investigación a escala de grupo y la agregación de datos. Este trabajo formó parte de una colaboración de investigación conjunta con LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – Asociación de Bibliotecas de Investigación Europeas).

Este informe documenta un panorama de la gestión de la información de investigación que cambia rápidamente, a medida que los sistemas CRIS agregan más tipos de datos, recogen publicaciones de un número creciente de fuentes externas y sirven como un nodo importante que interactúa dentro de un panorama de comunicaciones académicas amplio y complejo.