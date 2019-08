Partes interesadas institucionales en el apoyo a la investigación en universidades

Rebeca Bryan. Institutional Stakeholders in Research Support: Introducing a New OCLC Research Project, 2019

Ver noticia

En las universidades de investigación de hoy en día, existe una creciente necesidad de proporcionar una variedad de servicios de apoyo a la investigación, como gestión de datos de investigación, gestión de información de investigación, repositorios de acceso abierto, monitoreo, y otros más. Las unidades de campus previamente aisladas, -muchas de las cuales nunca antes habían colaborado-, deben trabajar cada vez más en conjunto para abordar desafíos institucionales complejos y apoyar los servicios de toda la organización. Operar en este ecosistema es un desafío, en gran parte porque la mayoría de las partes interesadas saben poco sobre las operaciones de las otras unidades, lo que dificulta la participación efectiva, la identificación de puntos de interés común y la colaboración para apoyar los servicios de investigación.

Para ayudar a llenar este vacío, OCLC Research ha anunciando un proyecto para comprender mejor las operaciones, los objetivos y los puntos débiles de las partes interesadas de la universidad en los servicios de apoyo a la investigación para mejorar las comunicaciones y la colaboración.

Las unidades del campus que juegan un papel en el apoyo a la investigación institucional. Estas unidades incluyen:

Oficina de investigación institucional, con subunidades como: desarrollo de propuestas gestión previa y posterior a la adjudicación transferencia de tecnología / comercialización ética y cumplimiento

Biblioteca

Investigación institucional

Comunicaciones del campus, avance y relaciones corporativas.

Tecnologías del campus / TI

Asuntos académicos (rector / regente, decanos, jefes de departamento)

Escuela de posgrado

Asuntos posdoctorales

Investigación de pregrado

En el documento Research Information Management: Defining RIM and the Library’s Role, se establece cómo la biblioteca es una de las muchas partes interesadas del campus que participan en la implementación y el apoyo de las actividades del MRI. Y a través de esta publicación conjunta con euroCRIS en 2018 titulada Practices and Patterns in Research Information Management: Findings from a Global Survey,, se comparten los resultados de la encuesta que demuestra la variedad de actores institucionales involucrados en las actividades de gestión de la información de la investigación. Encontramos que, en conjunto, la oficina de investigación tenía la mayor responsabilidad en cuanto a la cantidad de actividades, seguida por la biblioteca, y otras unidades del campus.

La prestación de servicios de apoyo a la gestión de datos de investigación también involucra a múltiples partes interesadas del campus (Stakeholders). En la serie de informes Realities of Research Data Management, se determina que la responsabilidad entre unidades de los servicios de gestión de datos de investigación es común. Aunque el paquete de servicios puede ser alojado y administrado dentro de una sola unidad como la biblioteca, los servicios proporcionados son el resultado de la asociación entre múltiples unidades del campus requieren una amplia colaboración entre instituciones del campus. Esto a menudo da lugar a que la marca del paquete de servicios de RDM sea a nivel universitario, en lugar de a nivel de una sola unidad del campus.