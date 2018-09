Encuesta de perspectivas de la experiencia digital de los estudiantes 2018 en la educación superior del Reino Unido

“Digital Experience Insights Survey 2018: Findings From Students in UK Further and Higher Education”. London : JISC, 2018

Con más de 37.000 participantes procedentes de 83 organizaciones de educación superior y superior, es la mayor muestra de datos sobre la experiencia digital de los estudiantes de este tipo.

Entre las principales conclusiones figura la importancia de la tecnología digital para apoyar la transición de los estudiantes a las diferentes etapas de la educación, así como al trabajo. La necesidad de que las universidades y los centros de enseñanza superior ofrezcan más apoyo en torno al bienestar digital, la seguridad en línea y la privacidad de los datos también es importante. Asegurar la salud mental y el bienestar de los estudiantes es una de mis prioridades. Este informe deja en claro la necesidad de que las universidades y los colegios universitarios tomen medidas para asegurar que la tecnología continúe siendo empleada en el mejor interés de los estudiantes, sin exponerlos a mayores riesgos.

Lo más importante es que los estudiantes continúan expresando su preocupación de que sus cursos no los preparan completamente para un puesto de trabajo digital. Esta cuestión debe abordarse con urgencia si se quiere que las universidades y los centros de enseñanza superior beneficien a los estudiantes, a los empleadores y al país en su conjunto.