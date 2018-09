Un cartel a la puerta de una biblioteca con el texto “por favor, no dejen entrar al gato” se hizo viral en defensa de los derechos de autor

Wingo, R. S., A. Logsdon, et al. “Going viral: Copyright lessons from Max the Cat.” College & Research Libraries News vol. 79, n. 7 (2018). pp. 350. https://crln.acrl.org/index.php/crlnews/article/view/17052

El 29 de noviembre de 2017, una foto de un cartel que pedía a los usuarios de la biblioteca “por favor, no dejen entrar al gato” Se hizo viral cuando las agencias de noticias recogieron la historia, la imagen (y el gato). La foto pasó del Instagram de Rebecca S. Wingo a Tumblr a Twitter a Facebook a Reddit a Twitter al Washington Post

Esta historia, primero impresa y pegada con cinta adhesiva en la puerta de una biblioteca universitaria en St. Paul, Minn., Podría haber terminado ahí. Pero como se vio anteriormente, se twitteó . También se difundió en Tumblr-ed y Reddit-ed . Entre otras cuestiones porque a la gente que navega por Internet le encantan los gatos, y tiene una afición especial por los conocidos como gatos de biblioteca , la historia de Max, explotó.

Esto demuestra que una buena campaña de marketing no tiene porque ser costosa, simplemente imaginativa.