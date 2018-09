La conectividad de banda ancha es catalizadora del desarrollo sostenible

The State of Broadband: Broadband Catalyzing Sustainable Development. ITU/UNESCO Broadband Commission for Sustainable Development, 2018

Texto completo

Un número cada vez mayor de gobiernos están planificando la implementación de conectividad de banda ancha en sus planes nacionales de comunicaciones. Este año, el informe muestra por primera vez que al menos 15 países ya cuentan con estrategias para promover el uso seguro de la Inteligencia Artificial.

El informe, The State of Broadband: Broadband Catalyzing Sustainable Development, destaca el papel crítico que juega la conectividad de banda ancha para la población mundial, desde el acceso a los servicios de salud en línea hasta la recepción de pagos de seguridad social a través de teléfonos móviles y la recepción de alertas de desastres que salvan vidas.

Los aspectos más destacados del informe incluyen actualizaciones sobre los objetivos de promoción de la Comisión de Banda Ancha:

Universalización de la política de banda ancha (Objetivo 11)

Se está avanzando en el establecimiento por parte de los países de políticas de banda ancha, pero sólo de forma gradual. El número total de países con un Plan Nacional de Banda Ancha (NBP) ha experimentado un aumento neto del 80% (156 países) al 81% (159 países). Asimismo, varios países han aprobado su PNB (por ejemplo, Bolivia, la República Democrática del Congo, Maldivas, Malí y Kuwait), mientras que otros han dejado de hacerlo.

Hacer que la banda ancha sea asequible (Objetivo 2)

La Comisión de Banda Ancha, en sus nuevas metas para 2025, ha reducido el umbral de asequibilidad de los servicios de banda ancha de menos del 5% a menos del 2% de la renta nacional bruta per cápita mensual. Este nuevo objetivo ayudará en particular a los grupos de bajos ingresos de los países en desarrollo y los países menos adelantados a lograr la conectividad. Sin embargo, el cambio en la meta hace que un menor número de países alcance el umbral de asequibilidad. En cuanto a la asequibilidad de la banda ancha fija, 73 países han alcanzado la nueva meta, y 122 países aún no la han alcanzado. En cuanto a la asequibilidad de la banda ancha móvil, 109 países han alcanzado esta meta y 86 países aún no la han alcanzado.

Poner a la gente en línea (Objetivo 3)

El informe destaca los retos inherentes a la puesta en línea de la “otra mitad” de la población mundial, señalando que han sido necesarios más de 25 años para poner en línea a casi la mitad del mundo, principalmente mediante la conexión de los que se encuentran en zonas urbanas y de fácil acceso. Será difícil poner en línea otra cuarta parte de la población mundial en los próximos siete años con las actuales tasas de crecimiento demográfico del 5% anual, especialmente en los países en desarrollo y los países menos adelantados.

Adquisición de competencias y alfabetización digitales mínimas (Objetivo 4)

El informe cita la baja disponibilidad de datos relacionados con las competencias digitales y muestra cómo los promedios mundiales de las competencias digitales varían entre el 5,2% (utilizando un lenguaje de programación) y el 43,7% (transfiriendo archivos). Como tal, identifica la necesidad de definir lo que puede considerarse un “nivel mínimo de competencia en destrezas digitales”, y de aumentar la recogida de datos para medir eficazmente los avances.

Utilización de los servicios financieros digitales (Objetivo 5)

El informe cita la rápida expansión del uso de los servicios financieros digitales, que actualmente representan el 15,8% de la población mundial y el 21,4% de la población adulta mundial, y se prevé que aumenten hasta el 40% de la población mundial en 2025.

Poner a las empresas en línea (Objetivo 6)

En el informe se identifican los elementos clave que permiten poner en línea a más empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Esto incluye la creación de entornos jurídicos y reglamentarios propicios, el aumento de los conocimientos y la alfabetización digital, y la reducción de costos, como los derechos de importación sobre los equipos y servicios de telecomunicaciones/TIC.

Lograr la igualdad de género en el acceso a la banda ancha (Objetivo 7)

El informe destaca que, según los datos más recientes disponibles, la brecha digital de género aumentó de hecho del 11% en 2013 al 11,6% en 2016; y que las mujeres son un 26% menos dadas a utilizar Internet móvil que los hombres. El informe identifica los crecientes esfuerzos mundiales para abordar la brecha digital, incluida la Asociación Mundial EQUALS (www.equals.org), y como tal tiene una perspectiva optimista para lograr la igualdad de género en el acceso a la banda ancha para el año 2025.