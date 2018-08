¿Cuánto pagan las bibliotecas por los libros electrónicos de los editores?

Here is a breakdown of how much libraries pay for ebooks from publishers

Michael Kozlowski. GoodEreader, agosto 2018

Ver original

Ver además

Plataformas de préstamos de libros digitales en las bibliotecas públicas

Dónde comprar libros digitales para bibliotecas en España

Las principales editoriales tienen diferentes estrategias para vender libros electrónicos al sistema de bibliotecas públicas. Baker & Taylor, Overdrive y un sinnúmero de otros editores tienen que tener suficiente selección para mantener a sus clientes satisfechos, pero puede ser un reto conocer los diferentes precios, términos y modelos que los editores emplean, ya que han cambiado sus modelos muchas veces a lo largo de los años. Good e-Reader nos ofrece los datos y precios de la edición 2018 de lo que cobran las editoriales a las bibliotecas por los libros electrónicos.

Políticas, modelos y precios de los BIG FIVE (Cinco grandes de la edición mundial)

Hachette Book Group

Hachette Book Group es propiedad de Hachette Livre, que es una subsidiaria de propiedad de Lagardère. La compañía tiene numerosos grupos de publicación, pero la mayoría de los libros electrónicos y audiolibros digitales producidos por Hachette Digital son principalmente en libros publicados por Grand Central Publishing, Little, Brown & Company, Orbit, Yen Press, Little Brown for Young Readers, FaithWords y Center Calle.

Hachette lanza simultáneamente el libro electrónico con la edición impresa. Cada título que compran las bibliotecas puede ser prestado un número ilimitado de veces, con un modelo de una sola copia, un solo uso. El precio inicial que las bibliotecas pagan es tres veces el precio del libro impreso. Un año después de la publicación, el precio de compra bajará en una vez y media el precio del libro de la lista principal.

HarperCollins

HarperCollins es propiedad de Rupert Murdoch’s News Corporation. El editor implementó un sistema de préstamos en 2011 que consistía, en que una vez que un libro electrónico fuera prestado 26 veces, las bibliotecas deban recomprar el título. El precio del libro electrónico es exactamente el mismo que el de la edición impresa de tapa dura, por lo que las bibliotecas no pagan más, como sucede con Hachette.

Macmillan

Macmillan es propiedad del Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck, de Stuttgart, Alemania. Entre las editoriales que incluye están: Farrar Straus y Giroux, Henry Holt & Company, W.H. Freeman y Worth Publishers, Palgrave Macmillan, Bedford/St. Martin’s, Picador, Roaring Brook Press, St. Martin’s Press, Tor Books, Macmillan Higher Education.

Los títulos de Macmillan están disponibles para el préstamo digital en bibliotecas bajo el modelo de préstamo de una copia/un usuario durante dos años o 52 préstamos. La biblioteca paga un promedio de 25 dólares por título. Macmillian no ofrece a disposición de las bibliotecas la mayoría de sus títulos de primera línea por temor a canibalizar sus ventas impresas. TOR solía poner a disposición todos los títulos de su lista de favoritos, pero recientemente con la reducción de sus ventas comenzó a eliminar títulos para el préstamo digital en bibliotecas. Algunos sellos de Macmillan sí publican todos los libros electrónicos de primera línea en las bibliotecas, como los libros electrónicos de su sello Children’s Publishing.

Penguin Random House

Penguin Random House representa 1/4 de todos los libros publicados en el mundo. Sus marcas editoriales incluyen Viking, G. P. Putnam’s Sons, The Penguin Press, Riverhead Books, Dutton, Penguin Books, Berkley Books, Gotham Books, Portfolio, New American Library, Plume, Tarcher, Philomel, Grosset & Dunlap, Puffin, Alfred A. Knopf, Ballantine, Bantam, Dell, Pantheon, Doubleday.

PRH tiene licencias a perpetuidad, lo que significa que las bibliotecas sólo tienen que comprar el título digital una vez y pueden tenerlo para siempre, lo que implica que no tengan que renovar licencias anualmente. Cada ebook sólo puede ser prestado a un usuario a la vez. El ebook medio viene a costa entre los 20 y 65 dólares por título.

Simon y Schuster

Simon and Schuster es una división de CBS Corporation. Los sellos editoriales que incluye son: Simon & Schuster, Atria, Free Press, Gallery Books, Pocket Books, y Scribner. La división infantil incluye libros de bolsillo de Aladdin, libros de Atheneum para jóvenes lectores, Little Simon, libros de Margaret K. McElderry, libros de Simon & Schuster para jóvenes lectores, Simon Pulse, Simon Spotlight y muchos otros.

Simon y Schuster tiene diferentes modelos para los títulos de sus libros electrónicos de primera y segunda línea. Un título de la lista principal se adquiere bajo una licencia que se agota en un plazo de 12 meses luego deberá renovarse. Cada libro puede ser prestado un número ilimitado de veces durante este período. Los títulos comerciales más populares parecen estar principalmente en el rango de 20 a 30 dólares, con precios más bajos para la novela. Los títulos de la lista varían en precio, pero en realidad no se venden por más del precio de un libro en rústica. Los libros que están fuera de la lista principal también se pueden adquirir por una licencia de dos años.