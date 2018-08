Dimensions: contexto de construcción para búsqueda y evaluación

Hook, D. W., S. J. Porter, et al. “Dimensions: Building Context for Search and Evaluation.” Frontiers in Research Metrics and Analytics vol. 3, n. 23 (2018). pp.: https://www.frontiersin.org/article/10.3389/frma.2018.00023

Dimensions es una nueva base de datos que se centra en un conjunto de problemas diferente a otros sistemas de búsqueda académica. Específicamente, al incluir no sólo datos sobre publicaciones y su gráfico de citación natural asociado, sino también datos de concesión de subvenciones, datos de patentes, datos clínicos y datos de atención altmétrica, Dimensions tiene una representación de un gráfico n-partito asociado con los objetos de investigación heterogéneos. Estos objetos han sido tratados como heterogéneos, pero necesitan ser puestos en pie de igualdad (y homogeneizados) para que tengan sentido para el usuario. Los enlaces en la red ampliada de objetos se crean a través del uso extensivo de la minería de textos y el aprendizaje automático para extraer y normalizar datos. Este artículo ofrece una visión general de las técnicas utilizadas para crear el conjunto de datos Dimensiones.