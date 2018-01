Dimensions: un portal de servicios de investigación y un nuevo índice de citas alternativo a Scopus y Web of Knowledge

https://www.dimensions.ai/

Interface de búsqueda

Dimensons, es una nueva plataforma de descubrimiento de investigación de Digital Science, un nuevo producto que incluye una base de datos de citas, un conjunto de análisis de investigación y una moderna funcionalidad de acceso y descubrimiento de artículos, La mayoría de sus servicios y productos son gratuitos y otros de pago. Un producto innovador en varios aspectos que pretende ser una alternativa a Elsevier y Clarivate. La versión gratuita de Dimensions está diseñada para proporcionar a los investigadores una forma más eficiente y eficaz de descubrir la investigación más relevante. Incluye la búsqueda de artículos a texto completo, y métricas básicas para todas esas publicaciones, además del acceso a cualquier artículo de acceso abierto que aparezca en los resultados de búsqueda. Durante 2018 se añadirá la búsqueda a través de conjuntos de datos.

El panorama de la investigación ha evolucionado rápidamente en los últimos 10 años con nuevas tecnologías, más datos y ecosistemas de investigación cada vez más diversos. Sin embargo, a pesar de estos cambios, los canales para el descubrimiento y las formas como se mide y evalúa el impacto han permanecido estáticas. La ciencia en el entorno digital propicia un sistema de investigación más robusto que favorezca la democratización de los datos, y que la capacidad de comunicación de los resultados de la investigación se maximicen contando con la amplia participación de la comunidad como una parte esencial para convertir esta gran idea en una realidad escalable.

En los últimos años, se ha producido un cambio en la gestión de la investigación y su difusión en plataformas que brinda nuevas e importantes oportunidades para analizar el rendimiento. cada vez existe un interés mayor en medir no sólo el rendimiento de los títulos de las revistas, sino también cada vez más el de los artículos individuales, de los propios investigadores, departamentos y universidades.

Dimensions es producto de la colaboración entre seis empresas del portafolio de Digital Science (Altmetric, Digital Science Consultancy, Figshare, Readcube, Symplectic y ÜberResearch) y más de 100 investigadores y universidades con una misión concreta: hacer la investigación más accesible.

Dimensions recoge más de 860 millones de citas académicas disponibles gratuitamente, y ofrece acceso a más de 9 millones de artículos de Acceso Abierto. El producto además de ser un índice de citas incluye información sobre becas, publicaciones, ensayos clínicos, datos altmétricos y patentes en un solo lugar. Además ofrece indexación del texto completo del artículo con el objetivo de favorecer su descubrimiento. El texto completo está disponible para 50 millones de artículos, procedentes, ya sea de una fuente pública como PubMedCentral o arXiv, o de un acuerdo establecido con el editor. Es este sentido, Dimensions es por lo tanto una herramienta de descubrimiento mucho más potente que las otras bases de datos de citas de la competencia que no indexan el texto completo del artículo.

El modelo institucional, llamado Dimensions Plus, proporciona un uso más intensivo de las herramientas analíticas de investigación, y tiene un precio anual escalonado según el tipo de institución, desde aproximadamente 10.000 a 30.000$. También hay una versión que incluye herramientas diseñadas para atraer a un editor o financiador de investigación. Para los primeros adoptantes institucionales, el precio base incluirá el uso de una potente API que permite construir o integrar servicios adicionales con la base de datos. La API de Dimensions proporciona acceso a los datos subyacentes de forma fácil y flexible, utilizando un lenguaje específico de dominio diseñado para usuarios no técnicos. La API se puede utilizar no sólo para la recuperación de datos, sino también para agregar datos o devolver diferentes facetas en una sola llamada a la API, lo que permite integraciones directas e implementaciones de máquina a máquina. También las universidades pueden habilitar el acceso a texto completo a través de la plataforma a los materiales que tienen contratados bajo licencia, previo pago de entre 3.000 a 7.000 dólares adicionales.

Para habilitar las funciones avanzadas Dimensons anima a los investigadores a registrarse en el servicio gratuito utilizando sus cuentas universitarias.