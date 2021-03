El acceso abierto supera por primera vez la publicación por suscripción a nivel mundial

Hook, D. Open Access surpasses subscription publication globally for the first time. Dimensions, 14 feb. 2021

La investigación abierta es un tema al que vuelvo una y otra vez. Después de más de 15 años siguiendo las tendencias del Acceso Abierto y los Datos Abiertos y su evolución hacia un enfoque más completo de la Investigación Abierta. A lo largo de este tiempo, la investigación abierta se ha ido articulando con mayor claridad y se ha ido integrando no sólo en las ciencias básicas, sino en la investigación en su conjunto.

La aparición de la investigación abierta ha sido el resultado de dos cambios a gran escala: En primer lugar, el cambio fundamental en la relación entre la investigación y los datos (a medida que los datos se han vuelto más disponibles y voluminosos, la forma en que se lleva a cabo la investigación, se realiza el análisis y se comunican los resultados ha tenido que cambiar); y, en segundo lugar, un cambio en la forma en que se espera que las instituciones públicas y privadas sean transparentes y responsables. Sin embargo, a pesar de estas fuerzas a nivel macro, el cambio ha sido difícil y el camino hacia un ecosistema de investigación abierto ha llevado más de dos décadas.

En un informe con Mark Hahnel e Ian Calvert en 2019, se analizo cómo había evolucionado el acceso abierto en base a los datos y el análisis de Dimensions. En las zonas del mundo en las que no se ha producido un impulso sostenido hacia el Acceso Abierto, el progreso no ha sido tan rápido como en aquellas que han continuado con enfoques innovadores para avanzar en el cambio.

El conjunto de datos de Dimensions fue increíblemente útil para contar esas historias: Reúne los datos de publicación, citación, financiación, Altmetric y Acceso Abierto en un solo lugar. Esta rica interrelación de datos ofrece una perspectiva única y la capacidad de contar historias con datos. Contar esas historias y mejorar las capacidades de evaluación y seguimiento en todo el ecosistema de investigación es fundamental para apoyar el avance del acceso abierto.

En la línea de mantener las cosas en movimiento, el equipo de Dimensions ha introducido muchas nuevas características en los últimos años. Recientemente, han actualizado las clasificaciones de Acceso Abierto en Dimensions y han introducido algunos campos adicionales que algunos de ustedes pueden encontrar útiles.

Los datos de acceso abierto de Dimensions proceden de Unpaywall. La nueva versión de Dimensions ahora sigue las clasificaciones de OA de Unpaywall. Esto significa que los filtros en Dimensions deberían ser más consistentes y fáciles de entender – ahora dispone de indicaciones de las diferentes rutas: Verde, Bronce, Oro, Híbrido, Todo OA y Cerrado. Por supuesto, todos los filtros de Acceso Abierto están disponibles en la versión gratuita de Dimensions también.

El porcentaje de documentos de acceso abierto ha aumentado rápidamente en los últimos años, especialmente en países como China, Alemania y el Reino Unido, no fue hasta 2020 que se publicaron más productos a través de canales de acceso abierto que de canales de suscripción tradicionales a nivel mundial.

Mientras que la ruta bronce y el verde representan una proporción significativa de todo el OA, la mayor parte del crecimiento es impulsado por la ruta dorada.

Los usuarios habituales de Dimensions habrán visto varios desarrollos importantes diseñados para apoyar la Investigación Abierta y específicamente el Acceso Abierto y los Datos Abiertos. Junto con la cobertura de preprints, datos de apoyo y complementarios, y la interconexión de estas fuentes con los artículos publicados, Dimensions le ofrece la imagen más completa de la procedencia y la evolución del origen de un artículo de investigación. Una preocupación práctica es el cumplimiento de los mandatos de acceso abierto. En algunos países y para algunos financiadores, esto requiere saber cuándo un artículo apareció en el dominio público en relación con la fecha en que fue aceptado para su publicación tras la revisión por pares. Esta fecha de publicación puede ser la fecha de aparición en un servidor de preprints, como arXiv.org, o como una copia de Acceso Abierto en el sitio web de un editor. Por tanto, la fecha de aceptación, la fecha de publicación y las fechas asociadas a los preprints pueden ser importantes.

En el caso de las publicaciones en las que se dispone de esta información sobre la fecha, ahora aparece en la sección Historial del documento del registro del artículo. Junto con la versión preprint vinculada, por lo que tendrá el historial más completo de un artículo en un solo lugar.