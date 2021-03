El futuro de los libros de acceso abierto: resultados de una encuesta mundial de autores de libros académicos

Pyne, Ros; Emery, Christina; Lucraft, Mithu; Pinck, Anna Sophia (2019): The future of open access books: Findings from a global survey of academic book authors. figshare. Journal contribution. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.8166599.v1

Una encuesta global de Springer Nature a más de 2500 autores de libros académicos proporciona información detallada sobre las actitudes hacia el acceso abierto (OA).

La encuesta analiza las motivaciones de los investigadores para publicar un libro y analiza los parámetros y factores clave que influyen en los académicos para publicar en OA o no. El libro blanco también identifica los principales obstáculos para la publicación de OA a los que todavía se enfrentan los autores de libros: desde la falta de conocimiento de las opciones de publicación de OA y la escasa financiación, hasta las preocupaciones sobre cómo se perciben los libros de OA.

2.542 autores de libros completaron la encuesta que se llevó a cabo durante dos semanas en febrero y marzo de 2019.

Resultados clave