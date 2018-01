Incentivos para la creación de Servicios de Gestión Datos de Investigación (RDM) en Bibliotecas Universitarias

Bryant, Rebecca ; Lavoie, Brian ; Malpas, Constance. Incentives for Building University RDM Services. The Realities of Research Data Management Dublin, Part 3. Ohio: OCLC, 2018

En este tercer informe de la serie Incentives for Building University RDM Services, los autores exploran los incentivos que inspiraron la adquisición de la capacidad de Servicios de Gestión Datos de Investigación (RDM) por parte de las cuatro universidades de investigación descritas en los estudios de caso, y describen tanto los patrones generales como las circunstancias dependientes del contexto que dieron forma a estos incentivos.

Basándose en los estudios de caso, los autores organizaron estos incentivos en cuatro amplias categorías: cumplimiento, normas académicas en evolución, estrategia institucional y demanda de los investigadores.

La inversión de la universidad en infraestructura, servicios, o infraestructura de gestión de datos de investigación.

El personal está motivado por incentivos relevantes a nivel local. En otras palabras, el aumento de atención sobre RDM en las universidades de investigación que operan en diferentes circunstancias locales refleja una alineación de intereses institucionales y motivaciones externas.

La demanda de los investigadores y el cumplimiento de los mandatos de las políticas fueron factores importantes para diseñar y mantener un conjunto de servicios de RDM a lo largo del tiempo, pero no fueron los factores clave para establecer los servicios RDM en las instituciones de estudio de caso.

Si bien la constelación de incentivos relevantes difiere de un contexto a otro, la adquisición o el desarrollo de la capacidad está invariablemente motivada por un interés en proteger o mejorar la reputación y el éxito institucional.

Consecuentemente, la sostenibilidad a largo plazo de los servicios RDM universitarios depende de la alineación con las necesidades institucionales, tanto como las necesidades individuales de los investigadores.