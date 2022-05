Libros de acceso abierto: ¿necesitamos de un Plan S?

Open Access Books: do we need a Plan S moment?

18th May 2022

A juzgar por el progreso de los artículos de las revistas de acceso abierto (OA), se podría pensar erróneamente que el OA es el nuevo paradigma para toda la investigación: un rápido vistazo a los gráficos siguientes le dice todo lo que necesita saber.

Según Unpaywall y Dimensions, una por una las disciplinas han pasado de ser mayoritariamente cerradas a ser mayoritariamente abiertas. Las Ciencias de la Vida fueron las primeras en abrirse en 2013; las Ciencias Médicas y de la Salud les siguieron en 2016; luego las Ciencias Sociales y las Ciencias Físicas y Matemáticas en 2017. Las Humanidades se unieron a la mayoría abierta en 2020; y la Ingeniería y la Tecnología se situaron en paridad en 2021.

¿Y qué pasa con los libros? Aunque podemos afirmar con seguridad que las tasas de publicación en régimen de OA, tanto para monografías como para obras colectivas, se han duplicado en los últimos 10 años, la proporción de libros en régimen de OA sigue siendo muy baja, lo que apenas perturba el predominio del modelo tradicional de pago. Es posible ver un pequeño aumento en los dos últimos años, lo que podría ser consecuencia de que un mayor número de editores han puesto los libros a «libre disposición» durante la COVID (pero, al carecer de una licencia CC, no se corresponde con el estatus formal de «acceso abierto»). Si esta tendencia continúa o no, en un mundo post-pandémico, es una cuestión a la que tendremos que volver en 2024…

Los libros son más complejos, por supuesto. Los modelos de negocio son más desafiantes, son más lentos de escribir, más lentos de ganar impacto – y son considerablemente más diversos que las revistas – en el idioma, la disciplina, el país y el editor. Algunos colaboradores pueden estar acogidos a la publicación obligatoria en OA, otros pueden no estarlo. Mientras las ventas de libros en papel sigan siendo fuertes, la «hibridación» tendrá que incorporarse al modelo.

El éxito de los artículos de las revistas de OA no es accidental. Es más bien la consecuencia de una política: los gráficos siguientes lo dejan claro. En el Reino Unido y los Países Bajos, por ejemplo, varios financiadores han tomado medidas drásticas para implantar el modelo OA de la ruta dorada, lo que puede verse en los gráficos siguientes. La Comisión Europea, por el contrario, está a favor del OA universal, sin imponer ningún modelo en particular, y tiende a tener una fuerte política de autoarchivo/verde. Las consecuencias de la política de financiación son evidentes. Otros financiadores tienen políticas más suaves, y sus datos han seguido el mismo camino.

Para entender cómo los financiadores están abordando esto, se habló con tres financiadores que están dando forma a la manera en que pensamos sobre los libros en acceso abierto, sobre sus experiencias y sobre sus esperanzas para el futuro.

Para Victoria Tsoukala, de la Comisión Europea, las razones de la lenta adopción del acceso abierto por parte de los libros son claras: los libros son mucho más complejos que las revistas y desempeñan un papel diferente en la mente (y el corazón) de los académicos. La política de la CE es clara: el acceso abierto es obligatorio, sea cual sea el tipo de obra. En la práctica, esto es más difícil para los libros que para las revistas. Como dice Tsoukala, el producto en papel no va a desaparecer, «ni para nosotros, ni para nuestros hijos, ni tal vez para nuestros nietos…», y como consecuencia, no cree que vayamos a ver mucho más progreso que el crecimiento orgánico, que con suerte llegará al 50% en los próximos años. «Pero mientras haya papel, siempre habrá híbridos», añade, señalando que los estudiosos siempre querrán conservar los libros, leerlos, consultarlos, inspirarse en ellos, anotarlos y atesorarlos en sus estanterías. Está claro que los libros tienen un valor emocional que va más allá del artículo de una revista.

El Wellcome Trust -reconocido desde hace tiempo como líder del acceso abierto- ha adoptado una visión diferente de la publicación de libros en acceso abierto, con políticas de acceso abierto que han evolucionado desde 2003. Según Aki MacFarlane y Hannah Hope, del Wellcome Trust, su misión es reducir la fricción para la publicación de libros en acceso abierto al nivel más bajo posible. Su política es una obra maestra de claridad y, además de instrucciones claras, han puesto en marcha una herramienta de apoyo a los editores de libros para que sus contenidos estén disponibles y sean conformes.

Ni la CE ni el Wellcome Trust publican una tasa fija de procesamiento de libros para los libros de AA. Por el contrario, la National Endowment for the Humanities (NEH) sí lo hace: 5.500 dólares, que se pagan directamente al editor, de los cuales 500 van al autor. Brett Bobley, de la NEH, compartió más detalles de su «Fellowships Open Book Program», un proyecto al que se refiere como su «programa insignia». Curiosamente, su política adopta un punto de vista diferente sobre la compensación entre las ventas y el acceso: Los editores con sede en EE.UU. son bienvenidos a «OA» sus libros, y a solicitar el dinero, en cualquier etapa. La implicación es que los editores pueden vender sus libros y, cuando estén listos, ponerlos a disposición del público en general, siempre que sea a través de una plataforma reconocida. El NEH tiene un buen historial de colaboración con editores y académicos para desarrollar políticas, y se ha consultado a varias editoriales universitarias.

Los tres financiadores reconocen una serie de cuestiones fundamentales: la complejidad (y la consiguiente fricción) del papel socioeconómico que desempeñan los libros y la cuestión de la posibilidad de descubrirlos.

Este blog ya ha informado de los problemas de visibilidad y visibilidad de la monografía académica, y ha calculado que aproximadamente la mitad de la producción publicada se beneficia de los sistemas de infraestructuras académicas abiertas, como los DOI y los ORCID.

Se sabe que incluso las organizaciones que exigen el acceso a la información, y que informan de su cumplimiento, tienen problemas con la visibilidad. La política de metadatos de la CE exige el uso de DOIs y ORCIDs; la NEP obliga a los editores a hacer que sus libros estén disponibles en al menos dos de los principales servicios de distribución digital; Wellcome exige el uso de NCBI Bookshelf y Europe PMC. Sin embargo, su porcentaje agregado de libros de OA de los últimos cinco años aún no ha alcanzado los dos tercios de los libros financiados, y estas cifras no alcanzan lo que estimamos como elegible.

El mundo de las editoriales académicas es considerablemente más diverso que el de las revistas, con muchos cientos de editoriales pequeñas y universitarias que producen un porcentaje considerable de la producción mundial de libros académicos. Y este ámbito es cada vez más complejo, ya que se están desarrollando muchos modelos de negocio nuevos.

Los tres financiadores entrevistados destacaron su apoyo a los editores y al desarrollo de nuevos modelos de negocio: un punto que surgió en los tres fue la necesidad de «apaciguar sus temores», «tranquilizarlos…», «bajar el listón…» Los editores desempeñan un papel esencial en el desarrollo y la distribución del libro académico, y con OA o no, nadie ve que vayan a desaparecer.

Es gratificante que tres financiadores tan importantes se tomen el libro en serio y reconozcan este hecho final. Todavía queda mucho trabajo por hacer para fomentar el crecimiento de la publicación de libros en régimen de OA -como ya hemos comentado anteriormente, los libros en régimen de OA tienen un uso mucho mayor y consiguen tasas de intercambio y de lectores mucho más elevadas que los libros que no son de OA, sin que se reduzcan notablemente las ventas- y estos tres financiadores están desempeñando sin duda un papel importante en el cambio del entorno.

Como hemos visto, la política impulsa el cambio. En la Figura 2, podemos comparar el cambio en el OA de tres países con políticas de OA fuertes, moderadas y débiles (respectivamente) para las revistas; sin una claridad similar de objetivos y políticas, es probable que el crecimiento de los libros de OA continúe en su estado actual. Esperamos que en los próximos 10 años se produzca un cambio similar para los libros, como el que se ha producido en la última década para las revistas, preservando al mismo tiempo el papel cultural y social del libro académico.

Esto no sucederá sin políticas claras.