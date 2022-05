Un manual sobre la enseñanza y el aprendizaje con la fabricación digital en Makerspaces y FabLabs

A Manual on Teaching and Learning with Digital Fabrication: Towards Digital Smart, Entrepreneurial and Innovative Pupils. The project Fablab Schools EU, 2018

Texto completo

El manual es el resultado de un proceso de dos años en el que profesores de los distintos países han participado en talleres y han explorado nuevos métodos y experiencias en sus propias aulas. A través de un proceso facilitado de exploración, de experiencias de formación en la práctica, de hermanamientos y de una evaluación constante realizada por la universidad de Aarhus, se han desarrollado los principios metodológicos y los proyectos de los profesores que se presentan en este manual. El manual describe el enfoque, la metodología y los principios probados del pensamiento de diseño y la fabricación digital en la educación. Además, ofrece un conjunto de proyectos inspiradores, desarrollados por los profesores participantes a lo largo del proyecto.