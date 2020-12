¿De que forma el coronavirus cambió la ciencia en 2020?

Sources: Journal papers: Dimensions & Nature tabulations; Primer (for PubMed estimate); Preprints: Dimensions; N. Fraser & B. Kramer https://doi.org/10.6084/m9.figshare.12033672 (2020)

How a torrent of COVID science changed research publishing — in seven charts

A flood of coronavirus research swept websites and journals this year. It changed how and what scientists study, a Nature analysis shows. by Holly Else. Nature, dec. 2020

Texto completo

Alrededor del 4% de la producción mundial de investigación se dedicó al coronavirus en 2020. Pero en 2020 también se produjo un fuerte aumento de los artículos sobre todos los temas que se presentaron a las revistas científicas – tal vez porque muchos investigadores tuvieron que quedarse en casa y concentrarse en la redacción de artículos en lugar de hacer ciencia.

Las presentaciones a las revistas de la editorial Elsevier por sí solas aumentaron en alrededor de 270.000 – o el 58% – entre febrero y mayo, en comparación con el mismo período en 2019, según un análisis. El aumento fue aún mayor para los títulos de Ciencias de la Salud y medicina, con un 92%.

Más de 30.000 de los artículos de COVID-19 publicados en 2020 fueron preprints – entre el 17% y el 30% del total de los artículos de investigación de COVID-19 (dependiendo de la base de datos de la búsqueda). Y, según Dimensions, una décima parte de todas las `preprints de este año fueron sobre COVID-19.

Más de la mitad de los preprints aparecieron en uno de los tres sitios: medRxiv, SSRN y Research Square (ver “preprints de Coronavirus”).