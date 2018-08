Pruebas externas de la validez de la revisión por pares mediante medidas de impacto.

Gallo, S. A. and S. R. Glisson “External Tests of Peer Review Validity Via Impact Measures.” Frontiers in Research Metrics and Analytics vol. 3, n. 22 (2018). pp.: https://www.frontiersin.org/article/10.3389/frma.2018.00022

La revisión por pares se utiliza comúnmente en la ciencia como una herramienta para evaluar el mérito y el impacto potencial de los proyectos de investigación y hacer recomendaciones de financiación de la investigación. Si bien es probable que el impacto potencial sea difícil de evaluar con anterioridad, ha habido relativamente pocos intentos de obtener una idea de la exactitud predictiva de las decisiones de revisión utilizando medidas de impacto de los resultados de los proyectos finalizados.

Aunque existen muchos resultados, y por lo tanto medidas potenciales de impacto, para los proyectos de investigación, la gran mayoría de la evaluación de los resultados de la investigación se centra en la bibliometría. En el artículo se revisan los múltiples tipos de medidas de impacto potencial con interés en su aplicación para validar las decisiones de revisión. Se presenta una revisión de la literatura actual sobre la validación de las decisiones de revisión por pares con medidas de impacto de los resultados de la investigación; sólo se identificaron 48 estudios, aproximadamente la mitad de los cuales son de EE.UU. y el tamaño de la muestra por estudio varia enormemente. El 69% de los estudios utilizaron la bibliometría como resultado de la investigación. Mientras que el 52% de los estudios emplearon medidas alternativas (como patentes y licencias de tecnología, revisión por pares después del proyecto, colaboración internacional, éxito de la financiación en el futuro, obtención de puestos de trabajo y satisfacción profesional), sólo el 25% de todos los proyectos utilizaron más de una medida de los resultados de la investigación.

En general, el 91% de los estudios con controles no financiados y el 71% de los estudios sin dichos controles proporcionaron evidencia de al menos algún nivel de validez predictiva de las decisiones de revisión. Sin embargo, varios estudios informaron que también observaron errores considerables de tipo I y II. Además, muchos de los efectos de observación fueron pequeños y varios estudios sugieren un poder de discriminación grosero, capaz de separar las propuestas pobres de las mejores, pero no la discriminación entre las propuestas o solicitantes de nivel superior.

Se necesita más investigación, particularmente en la integración de múltiples tipos de indicadores de impacto en estas pruebas de validez, así como en la consideración del contexto de los resultados de la investigación en relación con los objetivos del programa de investigación y las preocupaciones de reproducibilidad, traducibilidad y sesgo de publicación. Paralelamente, se necesita más investigación centrada en la validez interna de los procedimientos de toma de decisiones de revisión y el sesgo de los revisores.