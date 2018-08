Verónica Moreira. David Leonardo Quitián. Rodrigo Soto Lagos. [Editores] Los días del mundial. Miradas críticas desde América Latina sobre Rusia 2018. Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 2018



Texto completo

Vale la pena recordar que el fútbol no se puede reducir a la simplicidad obtusa que lo considera opio del pueblo; tampoco porta una esencia evangelizadora, ni alienadora, ni salvacionista o saludable por naturaleza. Como cientistas sociales, hemos manifestado (y lo volvemos a hacer esta vez) que la función o valor social del deporte en general, y del fútbol en particular, dependerá del interés con el que se promueva en la sociedad. Mientras hemos estado analizando, comentando, sintiendo, pensando y gozando-sufriendo de este evento, nos parece prudente preguntarnos ¿Qué rol está jugando Latinoamérica en esta industria caníbal? ¿Cuáles versiones del deporte nos interesa promover y registrar? ¿Cómo las ciencias sociales críticas estudiarán-transformarán esta práctica que cada vez se masifica siguiendo valores conservadores?¿Qué canales de comunicación merecemos mantener y promover para no olvidar las prácticas corporales y deportivas populares?