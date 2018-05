Audiolibros y bibliotecas públicas

2016 Audiobooks and Public Libraries. Library Journal, 2017

El informe se basa en los resultados de la encuesta exclusiva de Library Journal a casi 400 bibliotecarios públicos de todo Estados Unidos y Canadá, y ofrece información sobre el tamaño y la circulación de la colección de audiolibros, las preferencias en cuanto al formato físico frente al digital y los desafíos que implica proporcionar asesoramiento a los oyentes y promover este servicio. Gran parte de los datos se proporcionan para bibliotecas pequeñas, medianas y grandes.

La encuesta sobre audiolibros fue desarrollada conjuntamente con NoveList y fue examinada por un representante de la Audio Publishers Association. La encuesta fue conducida y analizada por el equipo de investigación de Library Journal. Para ello LJ envió una invitación por correo electrónico para rellenar la encuesta a una lista seleccionada al azar de bibliotecarios públicos el 15 de enero de 2016, con un recordatorio a los que no respondieron que envió el 5 de febrero. La encuesta se cerró el 22 de febrero, con 395 respuestas, el 92% de Estados Unidos y el 8% de Canadá.

Todas las bibliotecas públicas que respondieron tienen audiolibros físicos en sus colecciones, principalmente en CD, pero casi la mitad también coleccionan de Playaways (Playaway es una marca de reproductores multimedia portátiles diseñados para su circulación en bibliotecas por Findaway World, LLC, se calcula que unas 25.000 bibliotecas de USA tienen suscripción a esta plataforma, curiosamente este formato se utiliza en bibliotecas militares y da a las tropas acceso a medios digitales en el extranjero, donde es posible que no tengan acceso a la electricidad para leer o utilizar unn ordenador). El audio descargable está disponible en el 96% de las bibliotecas y el 44% ofrece audio en tiempo real.

Las proyecciones para tres años para el desglose porcentual de los títulos de audiolibros por formato predicen un aumento de los títulos de audio descargables y en tiempo real a expensas de los audiolibros en CD.

Las colecciones actuales de audiolibros están compuestas por un 75% de títulos para adultos, un 10% para jóvenes y un 15% para niños. La ficción constituye alrededor del 79% de las colecciones de audiolibros en general (con variaciones que van desde el 72% de las colecciones en bibliotecas grandes al 82% en las bibliotecas pequeñas). Las colecciones de libros se dividen generalmente entre el 58% de género de ficción frente al 42% de no ficción. Si comparamos estas cifras con las de los libros electrónicos estas cifras son 74% de ficción frente al 26%. de los títulos de no ficción (fuente: Ebook Usage in U.S. Public Libraries, Library Journal, 2015).

Las bibliotecas públicas estiman que los audiolibros representan el 13% de la circulación total de materiales prestados (17% en las bibliotecas más grandes). Dos tercios de la circulación de audiolibros todavía provienen de préstamos de audiolibros en formato físico. La circulación de ambos formatos aumentó durante el último año; el 86% de las bibliotecas informaron de un aumento en la circulación de audiolibros digitales y el 35% experimentó un aumento en la circulación de audiolibros físicos. La circulación media general de audiolibros en el último año fue de 61.222 ejemplares.

OverDrive es la plataforma de audio descargable más popular, utilizada por más del 90% de las bibliotecas públicas. OneClick Digital y Hoopla son utilizados por aproximadamente un tercio de las bibliotecas. El 45% de las bibliotecas utilizan una sola plataforma exclusivamente.

Cuando se les pidió que nombraran aspectos que les gustaban y que les disgustaban de sus plataformas de audiolibros descargables, se plantearon dos temas : una plataforma más fácil de usar y una más amplia gama de títulos.

Las fuentes de información que utilizan los bibliotecarios para seleccionar los títulos para satisfacer las peticiones de los oyentes son: el boca en boca, revisiones de fuentes profesionales y bases de datos de recomendaciones como NoveLis. Menos de la mitad de las bibliotecas (43%) informan que tienen un experto en audio en personal. Estar informado sobre las narrativas y los narradores era una actividad frecuente. el desafío señalado por los recomendadores de audiolibros.

Los factores más importantes que influyen en las decisiones de compra de audiolibros son la solicitud del cliente, la popularidad del libro impreso, la popularidad del libro anterior del autor y si el libro está íntegro o no. El recurso número uno utilizado para tomar decisiones de compra de audiolibros son las publicaciones de reseñas profesionales impresas, seguidas del boca a boca tanto de los usuarios, los boletines y sitios web de los vendedores.

Se preguntó a los bibliotecarios involucrados en el proceso de compra de audiolibros cuánto gastaron en ellos en su último año fiscal. El promedio para todos los encuestados fue de 29.900$ y la mediana fue de 6,600$, cerca del 7% de su presupuesto total para materiales.