Audiolibros y bibliotecas escolares.

2016 Audiobooks and School Libraries. Library Journal, 2017

Encuesta de Library Journal a 456 bibliotecarios escolares de todo Estados Unidos y Canadá, que ofrece información sobre el tamaño y la circulación de la colección de audiolibros, las preferencias en cuanto al formato físico frente al digital y los desafíos que implica la prestación y promoción de este servicio. Muchos de los datos están desglosados por bibliotecas de escuelas primarias, secundarias y preparatorias.

El ochenta y cuatro por ciento de las bibliotecas escolares que respondieron tienen actualmente una colección de audiolibros. Se espera un cambio hacia más audio descargable y, en menor medida, audio streaming, en tres años.

La ficción constituye alrededor del 86% de las colecciones de audiolibros escolares en general. Para comparar, las colecciones de libros impresos escolares generalmente se dividen en un 50% de ficción/50% de no ficción y y las colecciones de ebook 45% ficción/55% no ficción. (Fuente: “Ebook Usage in U.S. School (K–12) Libraries. 2014 Report”. Library Journal 2014)

Los encuestados estimaron que los audiolibros tenían un promedio de alrededor de 295 títulos, representando alrededor del 4% de la circulación total de materiales (primaria y secundaria). las escuelas reportan el porcentaje más alto de circulación de audio). Tres cuartas partes de los prestamos son audiolibros en formatos físicos. Si bien, la circulación de ambos formatos aumentó durante el último año; el 54% de las bibliotecas informaron de un aumento en el uso de la tecnología digital. y el 31% experimentó un aumento en la circulación audiolibros en formato físico.

Follett es la plataforma de audiolibros descargables más popular, utilizada por más de la mitad de las bibliotecas escolares. OverDrive y Mackin son usados por aproximadamente un cuarto de las escuelas. El sesenta y seis por ciento de las bibliotecas utilizan una sola plataforma exclusivamente.

Cuando se les pidió que nombraran rasgos que les gustaban y que les disgustaban de sus plataformas de audiolibros descargables, la cuestión sobre la “facilidad de uso” fue el atributo más importante.

Alrededor de un tercio de los encuestados afirman que ofrecen asesoramiento auditivo a los estudiantes al menos una vez a la semana, mientras que la mitad dice que rara vez lo hacen o nunca lo hacen. El boca a boca de usuarios y colegas, las revisiones de fuentes profesionales, el catálogo de la biblioteca y las bases de datos de recomendaciones como NoveList son las principales fuentes que los bibliotecarios utilizan para proporcionar asesoría auditiva.