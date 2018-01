Durante 2017 las bibliotecas estadounidenses incrementaron un 14% los préstamo de libros electrónicos y un 24% los audiolibros

Overdrive

Según Overdrive, la plataforma de mayor implantación de prestamos de libros electrónicos en Estados Unidos los préstamos de libros electrónicos aumentaron un 14% y los audiolibros un 24% con un total de 155 millones de préstamos de libros electrónicos.

OverDrive ofrece un catálogo de libros para bibliotecas de 4 millones de títulos en más de 100 idiomas. Segúnl los datos que anualmente proporciona la empresa en 2017 se estima que se realizaron 155 millones de préstamos de libros electrónicos y 68 millones de préstamos de audiolibros en bibliotecas, lo que representa un aumento del 11% respecto a 2016. Además durante 2017 hubo 59 bibliotecas que prestaron más de 1 millón de títulos, 14 que prestaron más de 2 millones, siete más de 3 millones y dos más de 4 millones.

Los eBooks más populares tomados prestados por las bibliotecas en 2017

El silbador de John Grisham

La chica en el tren de Paula Hawkins

Harry Potter y el niño maldito de J. K. Rowling y John Tiffany

Me Before You by Jojo Moyes

Escuela Nocturna de Lee Child

Los audiolibros más populares prestados por las bibliotecas en 2017

La chica en el tren de Paula Hawkins

Toda la luz que no podemos ver por Anthony Doerr

El silbador de John Grisham

Harry Potter y la Piedra del Hechicero de J. K. Rowling

Escuela Nocturna por Lee Child

Principales libros digitales prestados en las bibliotecas por género:

Libro electrónico de no ficción para adultos: Lo que pasó con Hillary Rodham Clinton

Libro electrónico de ficción para adultos: Origen by Dan Brown

eBook de ficción para jóvenes: Las cien mentiras de Lizzie Lovett por Chelsea Sedoti (una selección OverDrive Big Library Read)