Esfuerzos comunes para aprovechar los conocimientos y recursos colectivos en torno a la digitalización de colecciones.

New business models for digitisation: A Jisc, BL, RLUK, SCONUL and TNA Workshop Summary. British Library. 21 November 2017. [e-Book] London, JISC, 2018.

Texto completo

A pesar de los avances llevados a cabo en el tema de digitalización de contenidos, todavía queda un largo camino por recorrer, especialmente para abordar el agujero negro del contenido producido en los últimos cien años. Así el 20 de noviembre de 2017 SCONUL y RLUK, así como de los socios del sector del conocimiento British Libary y The National Archives reunieron a bibliotecarios, investigadores y archiveros para explorar las oportunidades de acción conjunta en el el tema de digitalización de contenidos . El mensaje clave que existe una gran necesidad de un enfoque flexible para abordar múltiples necesidades, en lugar de una solución única mediante un enfoque único para procurar aprovechar los conocimientos y recursos colectivos.